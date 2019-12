Escuela de tenis en Cerutti

El tenis para los niños y los jóvenes es uno de los deportes que más ha crecido en los últimos años. En ese sentido, cada vez son más las nuevas raquetas que se acercan a jugar en la escuela Cerutti Team. El club que preside Pablo Cerutti recibe a los tenistas en etapa formativa en dos grupos, uno es el de Mini Tenis, para que aquellos niños que se inician en la actividad y tienen hasta 9 años y el otro la Escuela de Tenis, esta última destinada a los adolescentes que además de aprender tenis, ya juegan certámenes a nivel local, regional y nacional. Los chicos que practican el deporte de la pelotita amarilla son: Caetano Aveiro, Lola Aveiro, Felipe Read Aveiro, Lola Rodríguez Aveiro, Bautista Read Aveiro, Atanacio Scoffield, Paulina Venica, Leandro Venica, Francisco Venica, Amadeo Camiletti, Matías Suarez, Leandro Sanguina, Rita Escobar, Rosario Escobar, Ana Paula Radina, Florencia Paleari, Victoria Paleari, Francisco Urday, Juan Martín González Cáceres, Emilia González Cáceres, Ignacio Armoa, Iván Rosso, Clara Maines y María Pía Cantarella. Los entrenamientos se llevan a cabo en el Mini Tenis de lunes a viernes de 18 a 19 horas y en la Escuela de tenis de lunes a viernes de 19 a 20:30 horas. Jugar tenis tiene beneficios a nivel físico, mental y social: 1. Fuerza ósea: Jugar tenis fortalece los huesos de los niños y adolescentes, además de ayudar a prevenir la osteoporosis. 2. Coordinación motriz: Los niños que juegan tenis agudizan su coordinación dinámica general al involucrar a todo el cuerpo, así como su coordinación óculo-segmentaria, pues logra percibir el vínculo entre el campo visual y la motricidad fina de los brazos y manos. 3. Ejercicio aeróbico, cardiovascular y velocidad: Sin darse cuenta, los niños corren durante un buen rato mientras mantienen un alto nivel de energía. Esto desarrolla su velocidad, fortalece su corazón y los ayuda a descansar por la noche. 4. Flexibilidad: Los niños no solo aprenderán a tener la buena costumbre de estirarse antes y después de estar activos, sino que se estirarán y maniobrarán constantemente para atrapar la pelota, mejorando drásticamente su flexibilidad. 5. Equilibrio: Aprender a servir y el ritmo constante correr-detener-correr aumenta el equilibrio. 6. Sistema inmune: Jugar tenis significa crecer con la mejor salud física posible, lo que mejora el sistema inmunológico. Beneficios sociales Aunque los beneficios físicos son muy importantes, las habilidades sociales que los niños desarrollan en la cancha de tenis también repercutirán de manera positiva en la vida, en el salón de clase y, posteriormente, en su futuro profesional. 1. Apoyo mutuo: Al hacer nuevos amigos y compartir intereses con otros niños, se crea un sentido de pertenencia que podría conducir a una estructura de apoyo mutuo dentro y fuera del entorno escolar. 2. Aprender a perder: Todos los niños tienen que saber perder, ya que no hay daño en la competencia sana. Aprender a hacerlo con gracia, sin hacer berrinche ni darse por vencido y expresando la frustración de manera saludable, es una lección de vida muy importante. 3. Respeto: El respeto hacia los entrenadores, árbitros y otros jugadores es parte de la dinámica en la cancha de tenis, pero es un valor que se transfiere a la vida: si rompes las reglas, pierdes. 4. Control de las emociones: Parte de ser un adulto es poder controlar las emociones. Para lograrlo, desde niños debemos aprender a dirigir las emociones negativas y controlar los niveles de estrés para no afectar el rendimiento. 5. Autoestima: Nuestra auto imagen depende de nuestra autoestima, que está muy relacionada con la forma en que nos sentimos con respecto a nuestro cuerpo. Si tenemos un cuerpo sano y en forma, nos gusta estar en él y lo más probable es que tengamos una buena autoestima. 6. Paciencia: Todo lo que queremos hacer requiere práctica y la constancia en la práctica requiere paciencia. De hecho, la constancia es más importante que la victoria. 7. Dedicación: Dedicar tiempo y esfuerzo al tenis tendrá resultados positivos. Sin embargo, la dedicación en la cancha deberá reflejarse en las tareas escolares y en la vida. Hay que recordar que todo lo que vale la pena requiere esfuerzo y nada es gratis. 8. Trabajo en equipo: Cualquier deporte de equipo enseña el valor del trabajo en conjunto. Al jugar dobles en la cancha se genera una relación estrecha con el compañero de equipo y, debido a que la comunicación no siempre incluye palabras, se desarrolla una comprensión no verbal hacia otra persona. 9. Empatía: Jugar tenis en equipo es dejar que el compañero sea la estrella después de anotar un punto y estar genuinamente feliz por él. Aprendiendo el valor de la empatía, tu hijo podrá adaptarse a distintos grupos sociales y ser de ayuda para los demás.