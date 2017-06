Arbitro de la URF fue agredido por jugador

En el único partido de la segunda fecha del Torneo Anual de Rugby Copa OSDE, que se jugó entre el local Caza y Pesca y Aborigen, debió ser suspendido a los 17 minutos del segundo tiempo por agresión de un jugador del equipo visitante al árbitro del encuentro,José Acosta. Caza y Pesca lo ganaba 36 a 10, en una infracción de Aborigen durante la jugada, el jugador Hernan Segundo intercedió a agredir físicamente al árbitro.



En ese momento se dio por suspendido el partido. Toda la acción se produjo luego de un try de Aborigen anotado por Juan Manuel Toribio, que luego de lanzarse para apoyar la ovalada recibió un golpe en la cabeza que ocasionó las protestas del equipo visitante hacia el árbitro. El desarrollo del juego tuvo a un Caza y Pesca intratable, dominando ampliamente todo el juego sobre todo de sus Backs que imponían su velocidad a través de los Hermanos Idoyaga que fueron los mayores anotadores de la tarde. Aborigen no pudo encontrarle el camino correcto al partido, más allá de los dos try que fueron marcados gracias al poderío de siempre de sus forwards, de esta manera el partido que fue jugado hasta los 17’ del segundo tiempo el resultado fue 36 a 10. Los puntos del local fueron de: Antonio Idoyaga (2 tries), Maximiliano Canesin (2 try), Mariano Canesin (1 try) y Marcis Idogaya (1 penal y 4 conversiones). Por parte de la visita los tries fueron de Jose Valerio y Juan Manuel Toribio. La Fecha se completara este miércoles 7 cuando Chajá reciba a Aguara a las 21:30hs.