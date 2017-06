Finde de rugby

Este sábado se jugaran los partidos de la tercera fecha del Torneo Anual Organizado por la Unión de Rugby de Formosa donde está en disputa la Copa OSDE, entre las categorías de inferiores y primera. La Actividad continuara el domingo con la segunda fecha del Torneo de Rugby Femenino. Entre los partidos a desarrollar, tendremos el debut del equipo de Ñandupe de que hará de local en Clorinda ante Aguara en M15 el sábado a las 15:30hs. Luego los demás partidos se jugaran en la ciudad en lo que corresponde a inferiores. En M17 los encuentros serán entre San Cipriano vs Aguara; Caza y Pesca vs Aborigen. La M15 se completara con el partido de Caza y Pesca vs Aborigen. En Primera división el único partido a jugarse, será este sábado sobre la Rota 11, el Club Chajá recibirá a Caza y Pesca desde las 16:45hs, el local intentara levantarse luego de caer ante Aguara, y el conjunto del Lote 4, hará su debut en el certamen ya que fue suspendido su partido de la primera fecha ante el Zorro por las inclemencias del tiempo. La fecha 3 se completara con el partido entre Aguara vs Aborigen, día y horario aún sin confirmar. Programación completa CANCHA DE ÑANDUPE SABADO 10 DE JUNIO 15:30 ÑANDUPE-AGUARA M15 CANCHA DE SAN CIPRIANO SABADO 10 DE JUNIO 15:00 SAN CIPRIANO-AGUARA M17 CANCHA DE CAZA Y PESCA SABADO 10 DE JUNO 15:00 CAZA Y PESCA-ABORIGEN M15 16:30 CAZA Y PESCA-ABORIGEN M17 CANCHA DE CHAJA SABADO 10 DE JUNIO 14:15 QOMPI-CHAJA M15 15:30 QOMPI-CHAJA M17 16:45 CHAJA-CAZA Y PESCA PRIMERA CANCHA DE CAZA Y PESCA DOMINGO 11 DE JUNIO 2° FECHA ANUAL FEMENINO 14:15 CANCHA DE AGUARA A CONFIRMAR AGUARA-ABORIGEN PRIMERA