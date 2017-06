Se completó la fecha y Aguará sigue invicto

Nuevo triunfo de Aguará por el torneo Anual de la URF; en su cancha y ante Caza y Pesca sumó su tercer triunfo en igual cantidad de partidos al derrotar a la visita por 21 a 3. El partido perteneció a la primera fecha y que en su momento había sido postergado por falta de luz. Los autores de los puntos en Aguará fueron de: Santiago Alamo (1 try), Sebastián Ríos (1 try y 3 conversiones), Sebastian Nievas (1 try). Descontó para la visita Marcos Idoyaga con un penal.