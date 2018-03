La temporada de la URF tiene fecha de inicio

La Unión de Rugby de Formosa dio a conocer las fechas de inicio de los primeros torneos de la temporada en todas las categorías así como también deslizaron desde el ente madre de la ovalada formoseña de crear en caso de ser necesario un torneo Campeonato y otro Desarrollo en Primera para los clubes que no lleguen a cumplir con los requisitos que exigen la URF. El 7 de abril y el 14 del mismo serán las fechas de inicio de los torneos. Ya con la mayoría de los clubes entrenando en la pretemporada, en todas sus categorías, tanto Masculino como Femenino, la URF dio a conocer cuáles serán las fechas de inicio en cada uno de los torneos, incluido el rugby Infantil. Es así que los primero torneos oficiales empezarán el 7 de abril con la puesta en marcha del Masculino, en divisiones M15, M17 y Primera, lo que sería el torneo Apertura. En este caso, la idea principal es que cada club pueda cumplir con todas las exigencias dispuestas y de esta manera el torneo de Primera se pueda jugar, todos en zona Campeonato. Pero de no ser posible esto, la intención es reducir en cierta forma las exigencias y que esos clubes que cumplan con el Plan B jueguen en Desarrollo, siempre hablando de la Primera ya que las Juveniles jugarán todos en la misma zona. Las exigencias para la temporada 2018, contar con 3 divisiones Infantiles: 7,8 y 9 años; 1º y 11 años y 12 y 13 años, al menos con 12 jugadores cada una. Contar con categoría M15 y M17. Además en la infraestructura tener una cancha delimitada por al menos tres hilos de alambre, vestuarios y baños. De cumplir con eso, el club podrá jugar en Primera Campeonato. Vale resaltar que, en caso de que un club cuente con una formativa y no otra división, podrá jugar en esa división pero no en Primera como se dijo. El Plan B, la parte de infraestructura se mantendrá igual a lo anterior mientras que en lo deportivo, se exigirá una categoría Infantil y una Juvenil para poder jugar en Primera Desarrollo. Hasta el momento, los clubes con intenciones de participar son Aguará, Caza y Pesca, San Cipriano, Chajá, Aborigen, Qompí, también asistió a la reunión para interiorizarse Los Teros de Pirané y recientemente se estaría terminando de fundar un nuevo club, Fundación Norec, un desprendimiento de Qompi, que tiene también intenciones de ser parte de las competencias. No hay novedades de Bermejo de El Colorado y de Ñandupé de Clorinda, aunque este último optaría por competir en Paraguay en las categorías del ascenso de ese país. Si bien de esta forma en caso de ser necesario se crearía el torneo Desarrollo, vale decir que las Inferiores, sean cuáles sean las que presenten cada club, la intención es que jueguen todas en una misma zona. Entonces, con las categorías Masculinas dando inicio el 7 de abril; a la semana siguiente, el 14 de abril, dará inicio el Apertura Femenino con la primera fecha a jugarse en Chajá y con la participación de Chajá, Caza y Pesca, San Cipriano, Qompí, Águilas de Unión; mas la posibilidad de sumarse Los Teros de Pirané y sin novedades respecto a Ñandupé de Clorinda. Ese mismo fin de semana del 14 de abril, también empezarán a jugar los mas chicos, el rugby Infantil con la primera fecha a disputarse en el club Chajá en tanto que quince días después será el turno de disputar la segunda fecha en el club Caza y Pesca. El martes 27 de marzo será la fecha límite para que los clubes presenten los fichajes de cada uno de sus jugadores en cada categoría y ver de esa manera quienes cumplirán con los requisitos y así en que categoría podrán jugar.