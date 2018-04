Inicia el Apertura de la URF

Este sábado 21 comenzará la actividad del Rugby en todas las categorías, con los equipos en primera división; Chaja, Aguara, Caza y Pesca y Qompi, en la categoría juveniles además de los clubes nombrados se suma también la Fundación Aborigen, y en el Rugby femenino participarán San Cipriano, Qompi, Caza y Pesca y Chaja. Los torneos masculinos se jugaran a dos ruedas de todos contra todos el que cosecha la mayor cantidad de puntos será el campeón. El torneo de rugby femenino se jugará 4 Fechas, en modalidad Seven todos contra todos, la primera fecha se jugará en el Club Chaja a las 15hs. Sábado 21 M15 14hs Aguara vs Chaja 14hs Caza y Pesca vs Qompi M17 15:15hs Aguara vs Chaja 15:15hs Caza y Pesca vs Qompi Primera 16:30hs Aguara vs Chaja 16:30hs Caza y Pesca vs Qompi Domingo 15hs Club Chaja; Rugby Femenino