La segunda fecha del rugby femenino

Se desarrolló una nueva fecha del torneo de Rugby Femenino de la Unión de Rugby de Formosa, donde el club anfitrión en esta fecha, fue San Cipriano, allí se llevaron a cabo los partidos de primera y en desarrollo.



Todos los resultados: Primera: Qompi 25 vs Caype 0 Chaja 0 vs Qompi 5 San Cipriano 15 vs Qompi 5 Chaja 0 vs San Cipriano 31 San Cipriano 19 vs Caza y Pesca 5 Caza y Pesca 0 – Chaja 20 Desarrollo: Caype 14 vs Qompi 5 Qompi 25 vs Chaja 0 Caza y Pesca 35 – San Cipriano 0 Qompi 5 – Caza y Pesca 14 Caza y Pesca 15 – Aguilas 10 San Cipriano 5 – Chaja 20