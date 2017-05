Aguará empezó perdiendo ante Curne

En el debut de la temporada 2017 del Regional Campeonato, Aguará perdió como local ante el subcampeón de la competencia, CURNE de Resistencia, por 20 a 30. La historia del rugby del NEA tuvo lugar en Formosa con su primera fecha, siendo este partido el único encuentro disputado en el campeonato habida cuenta que las tormentas en Corrientes, Resistencia y Misiones impidieron el inicio para los demás elencos. El Zorro, ahora dirigido por Carlos Toledo, empezó ganando con un try de Martín Ramírez quien se mezcló entre los gordos para poder entrar al ingoal ajeno. Luego la visita demostró mejores armas, sobre todo en su línea y el juego de manos, para cerrar el primer tiempo al frente 8 a 20 logrando una leve pero importante superioridad que se vio así reflejada en los try de Camilo Shanton y Bruno Siri además de los penales y conversiones de Juan Salgado . Ya en el complemento, una vez mas empezó mejor el Canario -que tuvo como titular la wing formoseño Juan Altamirano- con un try penal a los dos minutos de iniciado este periodo. Pero el Zorro, siempre de la mano de sus foward, logró una remontada que lo puso a 7 puntos, 20 a 27, con try de su capitán Augusto Nicora y el ex San Cipriano Fernando Godoy; hasta que finalmente Curne selló la victoria con un penal de Godoy. En la Intermedia fue victoria también de la visita, 0 a 31. AGUARA Matías Renzulli, Juan Manuel Micieli, Wiliam Shultz, Hector Potosky, Carlos Amaya, Fernando Godoy, Ramiro Lopez, Gaston Fernández Bedoya, Sebastian Ríos, Santiago Álamo, Gaston Mongeloz, Ignacio Figueroa, Martin Ramirez, Sebastian Nievas. CURNE Alejandro Britez, Juan Paulone, Juan Gualdoni, Marcelo Rebori, Agustin Alemán, Martín Cima, Bruno Siri, Alvaro Biscay, Juan Peyrano, Juan Salgado, Rodrigo Biscay, Camilo Shanton, Federico Zenon, Juani Altamirano, Rodrigo Vera. Primer Tiempo 3′ try Aguará Martín Ramirez 5-0, 7′ try Curne Camilo Shanton conv. Salgado 5-7, 17′ penal Curne Juan Salgado 5-10, 22′ penal Aguará Sebastian Ríos 8-10, 27′ try Curne Bruno Siri conversión Salgado 8-17, 40′ penal Juan Salgado 8-20. Segundo Tiempo 2′ try penal Curne 8-27, 10′ try Aguará Augusto Nicora 15- 27, 18′ try Aguará Fernando Godoy 20-27, 40′ penal Curne Juan Salgado 20-30. Cambios Aguará: Mario Bravo por Potosky, Juan Barreneche por Figueroa, Mauro Rajoy por Renzulli, Gastón Benítez por Micieli, Francisco Serrudo por Ramirez, Emiliano Ballejo por Nicora, Maximiliano Lopez por Shultz. Curne: Juan Kees por Biscay, Maximiliano Augusto por Altamirano, José Morales por Benítez, Kalim Burly por Vera, Cristian Stecmina por Gualdoni, Emilio Rebori por Vera. Árbitro Marcos Piñero