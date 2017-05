El Zorro no pudo ante el campeón

Aguará volvió a perder en su segunda presentación Regional, ahora de visitante y por 31 a 11 ante el defensor del título Taraguy de Corrientes. El equipo correntino fue superior al rival a lo largo de los 80 minutos, mostró efectividad y buena defensa para redondear la victoria. El campo de juego, pesado y que con el correr del partido comenzó a tener barro, impidió que el local desarrolle un juego más vistoso, pese a lo cual no dejó dudas de la superioridad frente a Aguará que se mostró ordenado pero sin peso en su ofensiva. Taragüy tardó unos diez minutos en acomodarse en el encuentro. Cuando lo hizo, mostró su efectividad. Cada vez que cruzó la mitad de la cancha, pudo anotar. Toméz Benítez Meabe estuvo efectivo y convirtió tres penales. En ese período, las jugadas de manos para atacar fueron pocas, fundamentalmente porque se hizo complicado poder controlar la pelota. Sobre el final del período, la visita aprovechó dos penales para descontar y quedar a tiro del empate. Durante los primeros minutos del complemento, Taragüy hizo pesar la potencia de sus delanteros y en una buena combinación a la salida de un scrum permitió que Gauto llegue al primer try del encuentro (convertido por Benítez Meabe que también sumó otro penal). La respuesta visitante llegó también con su pack luego de un line, se formó un maul y Godoy se zambuyó en el ingoal correntino. A partir de ese momento, el actual campeón tomó el control del juego, se instaló en campo rival y volvió a sumar dos tries. El primero con sus delanteros, anotó Pruyas Tanara, y después con sus tres cuartos a través de Aquino en una de las puntas. Taragüy, que mostró variantes respecto al equipo que terminó jugando el Torneo del Interior A, comenzó con un paso firme la defensa del título que logró el año pasado en el Regional y espera confiado el clásico.