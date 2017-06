Llegó la primera

En la tercera fecha del Regional del NEA el Zorro logró su primer triunfo de la temporada logrando vencer de esta forma 13 a 10 a Sixty de Resistencia en cancha del equipo formoseño. Fueron 2 los try de Ramiro López que le permitieron conocer la victoria regional en este año a Aguará. El partido marcado por un campo de juego signado por las lluvias caídas en la últimas horas, se transformó en poco vistoso y donde las jugadas elaboradas no abundaron. Desde el inicio, los dirigidos por Carlos Toledo rompieron el marcador, a los 2 minutos de la primera parte, por intermedio de un penal de Juan Francisco Micieli acertó a los postes luego de un penal a favor. Seguidamente el visitante no se quedó atrás y bajo la misma vía Galo Cáceres igualó las acciones. Ramiro López fue unos de los protagonistas de la tarde por diferentes jugadas en la tarde formoseña, la primera de ellas fue el try que apoyó, el único de los primeros 40 minutos, después de un line en ofensiva y un empuje de mall se zambulló y para darle los 5 puntos a su equipo. (8-3) En el complemento, nuevamente López se anotó en el tanteador al marcar su segundo try en el partido, a los 2 minutos atrás de un jugada calcada al del primer try, luego del esfuerzo de los esfuerzo de los primeras líneas azulados marcó para poner 13 a 3 el partido. Seguidamente, los locales decayeron en su rendimiento y no fueron los mismos del primer tiempo. Sixty con el afán de dar vuelta el resultado adverso inclinó la cancha y no permitió que Aguará salga de su campo. Fue total el dominio que ejercieron los de Villa Fabiana que merecían hasta ese momento revertir el resultado, cada formación fija era chaqueña que solo forzaban penales a su favor. Cuando finalizaba el encuentro se produjo el descuento visitante, después de varios penales cometidos a metros de ingoal, el árbitro Carlos Romero pitó try penal que determinó que las acciones se pusieran parejas. (13-10), resultado no varió hasta el final del partido y de esta manera Aguará se quedó con su primera victoria. Aguará Matías Renzulli, Juan Manuel Micieli, Augusto Shultz, Ramiro López, Héctor Potosky, Mario Bravo, Fernando Godoy, Augusto Nicora, Gastón Fernández Bedoya, Juan Francisco Micieli, Santiago Álamo, Juan Martín Barreneche, Emiliano Ballejo, Juan Nievas, Gerardo Casco. Sixty Juan Zabala, Alejandro Temperini, Víctor Galarza, Gustavo Báez, Mauro Aguirre, Facundo Díaz, Facundo Dellamea, Julio Medina, Julian González, Juan Cáceres, Santiago Galassi, Jorge Catalina, Julio Pineda, Santiago Núñez, Carlos Navarro. Primer tiempo 2´ penal Aguará Juan Francisco Micieli (3-0), 12´penal Sixty Galo Cáceres (3-3), 16´try Aguará Ramiro López (8-3) Segundo tiempo 2´try Aguará Ramiro López (13-3), 37´try penal Sixty (13-10) Cambios en Aguará Carlos Amaya por Bravo, Gastón Mongeloz por F. Bedoya, Ariel Sandoval por Nicora, Mauro Rajoy por Renzulli, Gastón Benítez por Shultz, Santiago Álvarez por J.F. Micieli. Cambios en Sixty Pablo Martínez Arce por Aguirre, Lucas Falcón por Medina, Jorge Ojeda por Galassi, Juan D´Alessandro Medina por Zabala, Lucas Núñez por Muñoz. Amonestados Ramiro López(A) y Lucas Falcón (S) Árbitro Carlos Romero