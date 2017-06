El Zorro sacó pecho en Sanpa

El Zorro empieza a hacerse fuerte en el Regional del NEA y sumó su segundo triunfo en la temporada jugada cuatro fechas del torneo; ahora fue el primer en calidad de visitante derrotando por 24 a 12 a San Patricio en Corrientes. Este resultado le permite a Aguará estar cuarto con 2 triunfos y 2 derrotas. SAN PATRICIO 14 José Gea Christian Denis Valentín Romero Franco Silvestrini Lautaro Fiat Atahualpa Gentil C. González Bámbula Nicolás Barrios M. Gómez Escobar Joaquín Espínola Iván Gauna David Acevedo Alfonzo Fiat Facundo Gilocchi Alberto Corro DT.: Carlos Lotero. AGUARA 24 Matías Renzulli Juan M. Micieli Maximiliano López Héctor Potosky Carlos Amaya Fernando Godoy Ramiro López Mario Bravo Alfredo Fernández Juan F. Miceli Gerardo Montoya Juan Barreneche Santiago Alvarez Santiago Alamo Gerardo Casco DT.: Carlos Toledo Progresión. PT: 9’ try de R. López (A) y 25’ gol de J.F. Miceli por try de Montoya (A). ST: 1’ gol de J.F. Miceli por try de Bravo (A), 14’ gol de Gómez Escobar por try de González Bámbula (SP), 18’ try de Alamo (A) y 43’ gol de Gómez Escobar por try de Gómez Bámbula (SP). Cambios. ST: 4’ Emiliano Ballejo por Casco (A), 6’ Nicolás Riego por Barrio (SP), Lorenzo Lema por Gentil (SP) y Javier Fiat por Corro (SP), Leonardo Montgelos por Alvarez (A), Mauro Rajoy por Renzulli (A) y Augusto Shcultz por López (A), 12’ Ariel Sandoval por Potosky (A) y Gastón Benítez por J. M. Micieli (A), 23’ Francisco Serrudo por López (A), 19’ Esteban del Curto por Acevedo (SP), Gonzalo Massera por Gilocchi (SP) y Juan Ruíz Díaz por Silvestrini (SP), 31’ Agustín Espínola por J. F. Miceli (A) y 34’ Juan Leiva por Romero (SP) y Germán Voelki por Denis (SP). Amonestados. ST: 30’ Alamo (A) y41’ Sandoval (A). Cancha: San Patricio Referí: Mauricio Escalante.