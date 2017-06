Capri con lo justo

Así terminó el partido que Capri le ganó ayer 19-16 a Aguará de Formosa, en el duelo que completó la 5° fecha del torneo Regional del NEA. La mínima diferencia en el marcador final refleja lo parejo que fue el partido jugado ayer por la tarde en Villa Cabello, con dos equipos que se repartieron el protagonismo y que dependieron casi exclusivamente de sus pateadores para sumar puntos. Por el lado de los ganadores, la gran figura de la tarde fue Sebastián Falero, quien convirtió los 19 tantos de su equipo. En la visita el protagonista fue Juan Francisco Micelli, autor de la mitad de los puntos que marcaron los formoseños. Transcurrían 16 minutos de la primera etapa cuando Sebastián Falero interceptó la ovalada detrás de la mitad de la cancha en un ataque de Aguará, corrió más rápido que todos y terminó apoyando el primer try de la tarde para los misioneros. Aguará no sintió el golpe, porque seis minutos más tarde le pagó con la misma moneda mediante el try de Ramiro López. Después de esos dos ensayos ambos equipos sumaron sólo mediante la vía del penal. Así fue que Falero le dio la ventaja parcial a su equipo (10-7) antes de ir al descanso. En la segunda etapa parecía que Aguará se lo iba a dar vuelta por su mejor forma física y la gran cantidad de cambios que le dieron aire al equipo, pero a pesar de contar con un plantel más corto los dirigidos por Oso Esteche se las arreglaron para defender con personalidad los embates del Zorro. Tres penales más de Sebastián Falero lo mantuvieron a su equipo siempre al frente en el tanteador, aunque el elenco visitante siempre lo siguió de cerca y en los últimos 10’ de partido pisó el acelerador para llevarse el triunfo a Formosa. Pero tal como lo había hecho ante San Patricio, Capri resistió a puro tacle y se terminó quedando con otra sufrida y muy festejada victoria. Capri Emanuel Arrechea Sebastián Fernández Luca Quiñones Francisco Álvarez Juan Díaz Nicolás Palaguerra Facundo Tejerina Leandro Horrisberger Nicolás Enrique Leonardo Fernández Fernando Vargas Camilo Insaurralde Manuel Benítez Juan Ignacio Oviedo Sebastián Falero E: G. Esteche. Aguará Matías Rezulli Juan M. Micielli Humberto López Héctor Potosky Ramiro López Fernando Godoy Mario Bravo Augusto Nicora A. Fenández Bedoya Juan F. Micielli Santiago Alamo Emiliano Ballejo Juan Barreneche Gerardo Montoya Gerardo Casco E: Carlos Toledo. Progresión: Tantos en el primer tiempo 7-0 16m. Try y Conv. de S. Falero (C) 7-7 22m. Try R. López. Conv. F. Micielli (A) 10-7 25m. Penal de S. Falero (C) Tantos en el segundo tiempo 13-7 2m. Penal de S. Falero (C) 13-10 6m. Penal de F. Micielli (A) 16-10 13m. Penal de S. Falero (C) 16-13 16m. Penal de F. Micielli (A) 19-13 30m. Penal de S. Falero (C) 19-16 36m. Penal de S. Ríos (A) Árbitro: A. Bogado (URP) Cancha: Capri