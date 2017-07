Las Cebras llevaron el triunfo a Corrientes

Aguará estuvo muy cerca de volver al triunfo en el Regional del NEA de Rugby pero cuando parecía que los puntos quedaban en Formosa, Aranduroga logró llegar al try por medio de sus foward y así se terminó quedando con el triunfo por 22 a 19 en lo que fue la sexta fecha del torneo.



El Zorro viene realizando un buen papel en la competencia pero esta vez el triunfo no le acompañó y sumado a la derrota de la semana anterior en Misiones, empieza a perder puntos de oro ante rivales directos como para poder, primero mantener la categoría y luego meterse en los Play Off de la competencia. El primer tiempo fue favorable en el resultado a los correntinos por 12 a 6 y en el complemento Aguará pasó al frente en gran parte del encuentro inclusive parecía que el triunfo era Zorro ya que el árbitro formoseño Juan Mambrin indicaba que ya no había tiempo para una posterior jugada de scrum en favor de las cebras. Fue en ese momento que con el empuje de sus gordos los correntinos lograron llegar al tryb del triunfo a través de Sebastián Borda. Aguará Matías Renzulli, Juan Manuel Micieli, Humberto López, Héctor Potosky, Mario Bravo, Fernando Godoy, Ariel Sandoval, Augusto Nicora, Gastón Fernández Bedoya, Juan Francisco Micieli, Santiago Álamo, Emiliano Ballejo, Juan Barreneche, Sebastian Nievas, Gerardo Casco. E: Carlos Toledo. Aranduroga Ezequiel Reyes, Edgardo Casco Martinez, Martín Saade, Sebástian Borda, Meliton Gieco, Leandro Minchoff, Juan Ramirez, Juan Machado, Sebástian Panseri, Enzo González, Juan Segovia, César Jara López, Agustín Páparo, Diego Provasi, Augusto Belén Cassani. Primer tiempo 2m penal Aranduroga E. González (0-3), 8m penal Aranduroga E. González (0-6), 10m penal Aranduroga E. González (0-9), 13m penal Aguará J.F. Micieli (3-9), 24m penal Aguará J.F. Micieli (6-9), 32m penal Aranduroga E. González (6-12). Segundo tiempo 7m try Aguará A. Sandoval conv. Micieli (13-12), 17m penal Aguará J.F. Micieli (16-12), 23m penal E. González (16-15), 35m penal Aguará E. Ballejo (19-15), 40m try Aranduroga Sebástian Borda conv. Gomez Portillo (19-22). Cambios en Aguará, Rodrigo Benitez por Godoy, Mauro Rajoy por Sandoval, Gastón Benitez por Potosky, Carlos Amada por J.M. Micieli, Martin Ramirez por Bravo, Gastón Mongeloz por Renzulli, Sebástian Ríos por López, Agustín Espinola por Nicora. Cambios en Aranduroga, Gonzalo Ognio por Casco Martinez, Héctor Baez por Minchoff, Matías Esposito por Gieco, Cristin Rey por Machado, Martin Gomez Portillo por González, Sebástian Ponce por Segovia. Árbitro Juan Mambrin Cancha Aguará