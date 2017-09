Hizo su parte y festejó a medias

Aguará debía ganar en la última fecha y esperar y los dirigidos por Carlos Toledo lo hicieron, sobre el final y con un penal de Francisco Micieli derrotaron en Formosa 34 a 33 a Regatas de Resistencia asegurándose no caer en Repechaje para mantener la categoría como lo hicieron los chaqueños y a la espera del final de Capri de Misiones que finalmente derrotó a Aranduroga en Corrientes y dejó al Zorro sin Play Off.

Aguara

Matías Renzulli, Rodrigo Benítez, Augusto Shultz, Héctor Potosky, Carlos Amaya, Mario Bravo, Fernando Godoy, augusto Nicora, Juan cruz rave, Gerardo casco, Juan Martín Barreneche, Emiliano Ballejo, Javier pinto, Gerardo Montoya, Iván Fernández bedoya.

Regatas

Hugo acosta, Lucas Sandoval, Maximiliano Fernández, mariano martinet, pablo gerzel, Lucas Fernández, franco mansilla, Matías costa, Franco allevi, guido sachi, facundo Quiñones, Pedro bojanich, Renato gregoret, Víctor dansey Marcelo Miño.

Progresión

Primer tiempo

9m try Regatas Renato Gregoret conv. Miño (0-7), 11m try Aguará Gerardo Montoya (5-7), 23m try Regatas Juan Peralta (5-12), 25m try Regatas Franco mansilla conv. Miño (5-19), 28m penal Aguará Emiliano Ballejo (8-19), 37m try Aguará Fernando Godoy (13-19), 40m try Aguará William Schütz (18-19)

Segundo tiempo

3m penal Aguará Emiliano Ballejo (21-19), 7m try Regatas Víctor Dansey conv. Miño (21-26), 15m penal Aguará Emiliano Ballejo (24-26), 35m try Regatas Juan Pablo Ojeda conv. Miño (24-33), 38m try Aguará Mauro Rajoy conv. Francisco Micieli (31-33), 40m penal Aguará Francisco Micieli (34-33)

Cambios

En aguara: Rajoy por Renzulli, López por Shultz, Paz por Potosky, Micieli por Ballejo, Mongelos por Pinto, Espínola por Fernández Bedoya.

En regatas: peralta por Fernández, Colombo por Costa, Gómez por Mansilla, Ojeda por Dansey, Larre por Gregoret.

-Arbitro Mauricio Escalante (URUMI)

-Cancha Aguará