Caza y Pesca se quedó sin final

En tierra colorada, Caza y Pesca perdió 46 a 24 ante el local Tacurú en la última fecha del Regional Ascenso y se quedó sin poder jugar la final del certamen ya que los de Misiones lograron el punto bonus que le hacía falta para poder jugar el partido definitivo por el ascenso. Hasta ayer, el conjunto de la Ribera era elúnico invicto del torneo. Tacurú llegaba al duelo de ayer cinco puntos abajo de Caza y Pesca en la tabla de posiciones y necesitaba ganar con bonus para quedarse con el grupo. Y los posadeños cumplieron el objetivo. Consiguieron el punto extra y alcanzaron a su rival en las 25 unidades, pero el desempate por cantidad de tries a favor a lo largo del certamen fue favorable a los misioneros. El partido en calurosa tarde posadeña comenzó complicado para los locales, que al minuto de juego recibieron el primer try de Caza y Pesca. Sin embargo, con el correr de los minutos, y apoyados en una gran actuación de Nicolás Reinsch, Tacurú comenzó a hacer la diferencia. La primera etapa terminó 31-12 para los dueños de casa que terminaron redondeando siete tries en total contra tres de los formoseños. Si bien en el final se sufrió más de cuenta porque un try más de Caza y Pesca lo dejaba sin bonus a Tacurú, los posadeños terminaron festejando y ahora tendrán dos oportunidades para clasificar a la zona Campeonato del próximo año. La primera, será en la final ante Centro y, la segunda, de ser necesaria, en el repechaje ante Regatas de Resistencia.