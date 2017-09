Así se juega la fecha del Regional Juvenil

Fin de semana de Regional juvenil de M15 y M17, arranca el quinto capítulo del torneo organizado por la Unión de Rugby de Formosa, en conjunto con la Unión de Rugby de Nordeste y la Unión de Rugby de Misiones con la participación de 16 equipos que se juega en dos grupos a una sola ronda. En esta quinta fecha tendremos partidos en Formosa en ambas categorías: la M15 Ñandupe de Clorinda recibirá a Regatas, Aguara hará lo propio ante Caza y Pesca y Chajá recibirá en su casa a Sixty. Mismos partidos se darán en la categoría M17 sumado al conjunto de San Cipriano recibiendo a Regatas. En el grupo A está compuesto por Aguara, Ñandupe, San Cipriano, Chajá y Caza y Pesca todos de Formosa, además de los representantes de Chaco: Sixty, Regatas y Chaco Rugby y CURNE. El grupo B estará integrado por Capri, Centro de Cazadores, Lomas y Tacurú de Misiones, y San Patricio, Aranduroga, Pay Ubre y Taraguy de Corrientes. Es la primera vez que se realiza este tipo de competencias con las categorías Juveniles lo cual la idea principal es poder hacer crecer el desarrollo deportivo e institucional de cada uno de los clubes empezando ya desde estas divisionales. Programación Completa M17 Sábado 12:30hs Chajá vs Sixty Sábado 16:30hs Aguara vs Caza y Pesca Domingo 16:30hs San Cipriano vs Regatas Domingo 16:00hs Curne vs Chaco rugby Domingo 15:30hs Capri vs Tacuru Domingo 15:30hs Centro de Cazadores vs Lomas Domingo 16:00hs San Patricio vs Taraguy Domingo 16:00hs Aranduroga vs Pay Ubre M15 Sábado 11:00hs Chajá vs Sixty Sábado 15:00hs Aguara vs Caza y Pesca Domingo 15:00hs Ñandupe vs Regatas Domingo 14:30hs Curne vs Chaco Rugby Domingo 13:00hs Capri vs Tacuru Domingo 13:00hs Centro vs Lomas Domingo 14:00hs San Patricio vs taraguy Domingo 15:00hs Aranduroga vs Pay Ubre