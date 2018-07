El Remero con lo justo

En un partido sumamente cerrado, y de pronóstico reservado hasta el pitazo final, Regatas Resistencia superó a Aguará por 17 a 14; en encuentro que completó la sexta fecha del Torneo Regional NEA de clubes. Tanto el local como la visita tuvieron sus oportunidades, sus momentos. Regatas, pese a que en el primer tiempo no tuvo profundidad, las aprovechó. Y Aguará, hasta cuando jugó con dos hombres de más, no lo supo descifrar, primero por la cantidad de penales cometidos, y después por perder una y otra vez en el contacto. Los primeros minutos del match fueron los mejores. Mucha dinámica y profundidad, juego de fases, y formaciones sólidas en uno y otro lado. Mariano Martinet abrió el score apoyando en el ingol formoseño, convertido, pero Franco López, con line y maul, después de una mala recepción de salida del "remero", llegó al descuento: 7 a 5, a los 11 minutos. Después del partido fue muy cortado. Aguará llegó a casi media docena de penales, por lo que vieron amarilla Juan C. Rave (7 minutos) y Alfredo Fernando Bodoya (22'), pero el "remero" paradójicamente no tuvo claridad, ni profundidad, para comenzar a sumar, es más Juan C. Micieli, con un penal, ponía a la visita al frente 7 a 8 a los 32 minutos. En la misma salida (todo un tema de los equipos en el Regional), Regatas recuperó la pelota por knock-on rival. Del scrum, por el lado ciego, Fernando López llegó al try, que dejó el marcador 12 a 8, a los 35 minutos. Pero el "remero" no supo cerrar el primer tiempo y nuevamente el apertura formoseño anotó un nuevo penal, que selló el score en 12 a 11 para los chaqueños. El complemento parecía hacerse cuesta arriba para Regatas. A los 40 del primer tiempo había perdido a Hugo Acosta, y al minuto de la segunda etapa a Marcelo Miño, ambos con amarillas; en jugadas fuera de contexto en el andar "remero". Sin embargo allí Carlos Dansey y Lucas Harispe, las figuras del partido, sellaron la base de las formaciones y se encargaron de poner al equipo adelante, a tal punto que Facundo Quiñones llegó al try, después de que Dansey jugó un penal rápido, para dejar el marcador 17 a 11, a los 5 minutos. Aguará, a partir de allí se hizo cargo del juego. A los 16 minutos Juan C. Micieli clavó otro penal para dejar el marcador 17 a 14, y con mucho por conversar. Los formoseños siguieron en su afán de ser protagonistas, pero chocaron una y otra vez contra una muralla chaqueña, aunque sorprendió que perdieran en el contacto, al punto de llegar a casi una docena de knock-on, además de perder en todas las pelotas sueltas. Así se hizo un partido de mitad de cancha, aunque los chaqueños lenta pero progresivamente fueron poniendo el juego en campo rival, no pasando zozobras y dominando a un rival, que en el tramo final se mostró anárquico y aislado, favoreciendo a la causa de Regatas que se quedó con un merecido triunfo por 17 a 14. Regatas 17 Hugo Acosta Fernando Gómez Franco Vianello Luis Avila Mariano Martina Franco Mansilla Fernando López Lucas Harispe Carlos Dansey Pablo Fogliatti Gastón Vidondo Pedro Bojanich Rodrigo Camacho Facundo Quiñones Marcelo Miño HC: Alberto Alvarez Aguará 14 Matías Ranzulli Juan M. Micieli Augusto Schulz Miguel González Carlos Amaya Fernando Godoy Franco López Ramiro López Juan C. Rave Juan F. Micieli Sergio Espínola Emilio Ballejo Alejandro Fernández Bodoya Joel Garate Daniel Almirón HC: Carlos Toledo Árbitro: Rodrigo Sauco (URNE). Cancha: CRR. PROGRESION PT: 8' try de Martinet y conversión de Miño (R), 11' try de F. López (A), 32' penal de Juan C. Micieli (A), 35' try de F. López (R), y 41' penal de Juan C. Micieli (A). ST: 5' try de Quiñones (R), y 16' penal de Juan C. Micieli (A). CAMBIOS PT: 25' Lucas Fernández por Avila (R). ST: 7' Mario Bravo por Amaya (A) y Gerardo Casco por Fernández Bedoya (A), 20' Héctor Potoski por Schulz (A), 25' Facundo Allevi por Dansey (R), 30' Juan R. Micieli por Rave (A), 31' Juan S. Nieva por Almorón (A), y 36' Francisco Serrudo por Renzuelli (A). AMONESTADOS PT: 7' Juan C. Rave (A), 22' Fernández Bedoya (A), y 38' Acosta (R). ST: 1' M. Miño (R). Posiciones Equipos Ptos. J G E P TF TC B CURNE (*) 18 4 4 0 0 182 70 2 Taragüy (*) 15 5 3 0 2 161 101 3 Sixty 14 5 3 0 2 116 105 2 CAPRI (*) 12 5 3 0 2 98 123 0 Aguará (*) 12 5 2 0 3 131 77 4 Regatas 12 5 3 0 2 115 140 0 Aranduroga 11 5 2 0 3 123 100 3 San Patricio 8 5 2 0 3 114 159 0 Centro 2 5 0 0 5 68 261 2 (*) Deben sus partidos de la 4ª fecha: CURNE vs. Aguará y Taragüy vs. CAPRI. Resultados (6ª fecha): CURNE 52 - San Patricio 24 (5-0), Taragüy 22 – Aranduroga 15 (4-1), Centro Cazadores 22 – CAPRI 27 (1-4), y Regatas Resistencia 17 - Aguará 14 (4-1). Libre: Sixty. PRÓXIMA FECHA 7ª, 21 y 22 de julio: Aranduroga vs CURNE, Sixty vs. Taragüy, CAPRI vs. Regatas y San Patricio vs. Centro de Cazadores. Libre: Aguará.