El Zorro triunfó ante Capri

Correspondiente a la fecha 8 Aguara consiguió nuevamente una victoria en su casa frente a Capri de Misiones por 18 a 14, en un partido parejo, donde el Zorro lo dió vuelta a falta de diez minutos del partido. Los puntos de Aguara fueron marcados por Francisco Micieli ( 2 penales y 1 conversión), Gastón Mongelos (1try), Augusto Nicora (1try). Los puntos de Capri, Sebastián Falero ( 3 penales y 1 try). Posiciones Equipos Ptos. CURNE 27 Regatas 21 Sixty 18 Aranduroga 17 Taraguy 16 Aguara 16 CAPRI 14 San Patricio 13 Centro 2 PROXIMA FECHA 9º fecha (4 y 5 agosto): Taragüy vs. Curne, San Patricio vs. Aguará, Aranduroga vs. Regatas, y Sixty vs. Centro. Libre: Capri.