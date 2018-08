El Zorro ganó y vive su mejor presente

Aguará volvió a ganar, ahora 20 a 14 a Aranduroga en Corrientes, en uno de los partidos disputados por la décima fecha del Regional Campeonato y se ubica el Zorro entre los puestos de clasificación. El triunfo del equipo formoseño no admite dudas. En el primer tiempo dominó las acciones con el ordenado trabajo de sus delanteros y en el complemento cedió el terreno aunque no pasó mayores sobresaltos a la hora de defender su ingoal. Aranduroga, que rápidamente se adelantó en el marcador con un penal de Enzo González, sufrió a la hora de recuperar la pelota, pocas veces la tuvo en su poder y por lo tanto tuvo que jugar defendiéndose constantemente. El primer try de la tarde llegó a través de Augusto Nicora para cerrar una jugada con la fórmula que le dio resultado positivo a Aguará: line y maul. Después llegaron dos penales. El primero anotado por González que adelantó al local, y la respuesta fue dada por Juan Francisco Micelli. La segunda conquista de la tarde fue resultado de una combinación de todo el equipo visitante. Los delanteros avanzaron varios metros a pura potencia, luego la pelota se abrió hacia los backs y cuando llegó a la punta, una “pared” entre Juan Barreneche e Iván Fernández Bedoya, autor del try. Sobre el final de la etapa, se vio el único momento dominante de Aranduroga. Pudo avanzar varios metros gracias a acciones individuales de sus desequilibrantes punteros: Ignacio Romero Artaza y Patricio Encina. Precisamente, el único try correntino fue el resultante de una escapada de “Pato”, pero por el centro de la cancha, para después habilitar a González que se dirigió sin obstáculos a la H. El trámite del cotejo se emparejó en el complemento. Aranduroga equilibró la lucha por la recuperación de la pelota y Aguará tuvo que jugar unos metros retrasado, sin embargo mantuvo el orden y no pasó mayores sobresaltos. Cuando todavía no se cumplían 10 minutos de juego, Mario Bravo se zambulló en el ingoal y estiró la ventaja al equipo visitante. Aranduroga fue al frente, pero tuvo pocos recursos para desnivelar. Una nueva conversión de González lo dejó expectante en el tanteador aunque estuvo lejos de torcer la historia por su nivel de juego. El triunfo, segundo que logra en dos semanas en Corrientes, le permitió a Aguará consolidarse en la quinta ubicación del Regional. ARANDUROGA 14 Rogelio Casco Gonzalo Ognio Martín Saade Gustavo Soto Correa Sebastián Borda Juan J. Machado Leandro Gándara Matías Neironi MatíasChifflet Enzo González Ignacio Romero Artaza Augusto Belén Cassani César Jara Patricio Encina Ezequiel Marchissio Ent.: Alfredo Mateos AGUARA 20 Matías Renzulli Juan M. Micelli Augusto Schultz Miguel González Ramiro López Fernando Godoy MarioBravo Augusto Nicora Juan Reve Juan F. Micelli Gastón Mongelos Gerardo Casco Emiliano Ballejo Juan Barreneche Iván Fernández Bedoya Ent.: Carlos Toledo Progresión, PT: 1' penalGonzález (AR), 5' try de Nicola (AG), 11' penal de E. González (AG), 24' penal de J. F. Micelli (AG), 30' gol de J. F. Micelli por try de Fernández Bedoya (AG) y 38' penal de E. González (AR). ST: 8' try de Bravo (AG) y 12' penal de González (AR) Cambios, ST: 6' Facundo Castillo Odena por Romero Artaza (AR) y Juan R. Micelli por González (AG), 12' Joaquín Vernengo por Machado (AR), Guido Valesani por Neironi (AR) yGastón Benítez por J. F. Micelli (AG), 16' Mauricio Silvero por Encina (AR), 18' Joaquín Quetglas por Machado (AR), 19' Héctor Potoski por Nicora (AG), 22' Juan Nieva por Mongelos (AG) y Santiago Alvarez por Casco (AG), 26' Eduardo Navarro por Ognio (AR), 29' Mauro Bogarín por Schultz (AG), 30' Bruno Aguirrepor Casco (AR) y 40' Matías Arevalo por J. F. Micelli (AG). Amonestado, PT: 10' López (AG). Cancha: Aranduroga Referí: Mauricio Escalante.