Aguará empató como local ante Sixty

En cancha del Zorro, Aguará logró empatar ante Sixty de Resistencia en 26, en un partido parejo -Aguará llegó al empate en el minuto 39 del complemento- con chances para ambos lados y donde el protagonista fue la lluvia y el frío. A pesar de que el zorro se había puesto en ventaja desde el primer minuto de juego, Sixty le jugó de igual a igual, y logró ponerse en ventaja durante todo el segundo tiempo, pero sobre el final, un gran try de Sergio Espínola le dió el empate a los Formoseños. Los puntos del Zorro: Sergio Espínola (2 try), Juan Francisco Micieli (4 penal y 2 conversiones). Equipos Ptos. CURNE 35 Taragüy 35 Sixty 29 Aguara 27 Regatas 26 CAPRI 18 Aranduroga 18 San Patricio 15 Centro 3 Resultados de Hoy: Regatas 18 - 33 Taraguy/ Centro Cazadores 15 -22 Curne/ mañana: Capri vs Aranduroga