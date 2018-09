El Zorro se trajo un bonus

Aguará perdió en su visita a Corrientes en donde el subcampeón de la pasada temporada, Taraguy, lo derrotó 19 a 13 por una nueva jornada del Regional Campeonato de Rugby, logrando a pear de la derrota conseguir un punto. Taraguy 19 Julián González García Juan Pruyas Tanara Juan Codermatz Gonzalo Cinat Ignacio Gimenez Alejandro Gallardo Alfredo Sanabria Matáas Zabalo Juan Cruz Chiama Tomas Benítez Hardoy Enzo Sander Juan Pablo Sena Martin Moncada Matías Chiama Juan Desimoni Ent. Miguel Castelli Aguará 13 Matías Renzulli Juan Manuel Micieli Augusto Schulz Ramiro López Carlos Amaya Fernando Godoy Miguel González Martín Nicora Juan Rave Juan Francisco Micieli Sergio Espínola Iván Fernández Bedoya Emiliano Ballejo Juan Nieva Gerardo Casco Ent. Carlos Toledo Progresión PT: 28' try penal (T); 30' y 40' penales Juan F. Micieli (A). ST: 24' gol de Benítez Hardoy por try de Desimoni (T); 34' try de Sander (T) y 40' try de Sandoval (A). Cambios, ST: 12' Rodrigo Castro Méndez por Sanabría (T); 16' Ataliva Roca por Sena (T); 20' Gonzalo Soria por Gimenez (T); 22' Gaston Benítez por Schulz (A); 24' Patricio Voss por González (T); 26' Sebastian Rosselló por Pruyas Tanara (T); 27' Ariel Sandoval por Nicora y Santiago Alvarez por Ballejo (A); 29' Carlos Villordo por Codermatz y Alfredo Sanabria por Zabalo (T); 38' Carlos Malgor por Moncada (T) y Francisco Serrudo por Amaya, Mauro Bogarin por Juan Martin Micieli (A). Amonestados, PT: 17’ Giménez (T) y 39’ Pruyas Tanara (T). ST: 1’ J. M. Micieli (A), 24’ Amaya (A) y 40’ M. Chiama (T). Cancha: Taragüy RC Arbitro: Gustavo Reartes (Córdoba)