El Zorro ganó en la tierra colorada

Fue triunfo de Aguará en Misiones frente a Centro de Cazadores por 24 a 6, quedando el Zorro en el cuarto lugar del Regional Campeonato del NEA, lugar privilegiado de la tabla, y que además promete dar pelea hasta el final de la fase regular. En la Próxima fecha el equipo formoseño recibirá a Regatas re Resistencia Los puntos del zorro fueron de Fernando Godoy (try), Juan Ramiro Micieli (try), Jorge Centurión (2 try) y Juan Francisco Micieli aporto dos conversiones. Intermedia: Centro 12-Aguará 50 Posiciones Equipos Ptos. J G E P TF TC B CURNE 47 12 10 1 1 451 254 5 Taragüy 43 13 9 0 4 411 243 7 Sixty 37 13 7 2 4 448 315 5 Aguará 35 13 6 2 5 281 210 7 Regatas 31 12 7 0 5 335 326 3 San Patricio 25 12 5 1 6 325 329 3 CAPRI 24 13 5 0 8 2352 334 4 Aranduroga 23 12 4 0 8 283 271 7 Centro 3 12 0 0 12 155 623 3 Resultados (14 fecha): Taragüy 17 San Patricio 35 (0-4), Sixty 29 - Aranduroga 20 (5-0). Para hoy: Curne 57 - Capri 20 (5-0), y Centro de Cazadores 6 - Aguará 24 (0-5). Libre: Regatas Resistencia. PROXIMA FECHA 15º - 29 y 30 septiembre: San Patricio vs. Curne, Aranduroga vs. Taragüy, Capri vs. Centro de Cazadores, y Aguará vs. Regatas Resistencia. Libre: Sixty