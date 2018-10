Perdió el Zorro y quedó quinto

En el marco de la fecha 18, San Patricio se llevó un enorme triunfo de tierras formoseñas. Derrotó 25 a 18 y de esta manera se metió en los playoffs. Por su parte, Aguará quien ya había asegurado el fin de semana anterior su lugar en dicha instancia se confirmó que su lugar en la tabla general es quinto, en tanto que “Sampa” será sexto. La tarde arrancó de la mejor manera para los visitantes. Una mezcla de buen juego y actitud fueron pruebas del primer tiempo. sabia conocimiento que si ganaba el partido se calificaba a la siguiente instancia es por ello que mucho tiempo de esa primera etapa lo jugo en campo del “Azulado”. Los locales no daban señales de estar en sintonía. Rápidamente después de jugadas similares, los correntinos se pusieron arriba en el marcador, a los 15´ Juan Cruz Ruíz Díaz aventajó a su equipo y luego Juan Gómez Artal a los 28´ ambos con un try sacaron diferencia de 0-12. Recién, sobre el final de la etapa se rompió el cero en el marcador formoseño, Juan Francisco Micieli acertó un penal bastante factible frente a la hache. Lisandro Pedretti respondió de la misma manera para conservar la distancia. Cuando parecía que se iban a ir al descanso por 15 a 3 en favor de la visita, apareció Lautaro Fiat que después de una escapada vio el hueco en la defensa zorra y bajó la persiana con un try que a la postre Pedretti lo completó al acertar la conversión. Resultado parcial al cabo de primer tiempo 22 a 3 para los dirigidos por Lottero y Ramos. En el complemento, el trámite de cotejo cambió. Aguará reaccionó y empezó con una levantada que parecía utópica después de la imagen que había dejado antes del entretiempo. Se inició con un penal de Micieli, y luego continuó con dos tries de Mario Bravo. Precisamente el ex jugador “Santo” aplicó la ley del ex y apoyó por duplicado. El primero de ellos a los 13´y el segundo a los 28´, jugadas que tuvieron sus nacimientos en line y que continuaron con mall y concluyeron en ingoal visitante (18-22). El partido cambio radicalmente, parecía que ese envión del elenco de Toledo le iba a alcanzar para revertir y quedarse con el mach. Pero Pedretti se encargó se esfumar toda esperanza cuando se hizo cargo de un penal para sacar diferencia de 7 unidades a pocos minutos del final. Resultado que no se iba a movilizar y que se cerraría 25 a 18 para San Patricio. Con este resultado, Aguará terminó en el puesto 5 y enfrentará a Regatas por los cuartos de final y “Sampa” concluyó sexto y jugará ante Sixty en la misma instancia, ambos encuentros a llevarse a cabo el próximo fin de semana en Villa Fabiana. Aguará Matías Renzulli, Juan Manuel Micieli, Augusto Schulz, Héctor Potosky, Carlos Amaya, Fernando Godoy, Mario Bravo, Augusto Nicora, Juan Ramiro Micieli, Juann Francisco Micieli, Agustín Espínola, Iván Fernández Bedoya, Emiliano Ballejo, Gastón Mongeloz, Gerardo Casco. Ent.: Carlos Toledo. San Patricio Valentín Romero, Octavio Fiat, José Gea, Emanuel Lencina, Franco Salvestrini, Carlos González Bambula, Lautaro Fiat, Juan Cruz Prieto Leiva, Juan Gómez Artal, Mario Midon, Santiago Luque, Carlos Espínola, José Viola, Juan Cruz Ruiz Díaz, Lisandro Pedretti. Ent.: Carlos Lottero- Enzo Ramos. Primer tiempo 15´ try Juan Cruz Ruíz Díaz. Conv. Pedretti 0-7 (SP), 28´try Juan Gómez Artal 0-12 (SP), 36´penal Juan Francisco Micieli 3-12 (A), 38´ penal Lisandro Pedretti 3-15 (SP), 40´ Lautaro Fiat. Conv. Pedretti 3-22 (SP). Segundo tiempo 8´penal Juan Francisco Micieli (A), 13´ y 27´ try Mario Bravo. Conv. Micieli 18-22 (A), 34´penal Lisandro Pedretti 18-25 (SP).