No va mas para el Zorro

Aguará fue eliminado del Regional en la Fase de Cuartos de Final tras ser goleado por Regatas en Resistencia –cancha de Sixty- 53 a 27. Las semifinales la jugarán el Remero frente a Curne y Taraguy ante Sixty que eliminó a San Patricio. SINTESIS Regatas 53: Dario Gianfranco, Joaquín Gómez y Fernando López; Alejandro Bordón, Mariano Martinet; Lucas Fernández, Juan Colombo y Lucas Harispe; Carlos Dansey y Pablo Fogliatti, Facundo Quiñonez, Juan Pablo Ojeda, Rodrigo Camacho, Sebastián Ojeda y Marcelo Miño. Ent: Alberto Alvarez. Aguará 27: Matías Renzulli, Gastín Benítez y Augusto Schulz; Carlos Amaya, Fernando Godoy; Ariel Sandoval, Mario Bravo y Augusto Nicora; Gerardo Casco y Juan F. Micieli; Sergio Espínola, Emiliano Ballejo, Iván Fernández Bedoya, Juan Martín Barreneche y Alfredo Fernández Bedoya. Ent: Carlos Toledo. Progresión: 2 y 5’ Penales de M. Miño (R) 6 – 0; 8’ Try de F. Quiñonez (R) 11 – 0; 17’ Penal de M. Miño (R) 14 – 0; 23’ Try de P. Fogliatti conv. por M. Miño (R) 21 – 0; 29’ Try de A. Sandoval conv. por J.F. Micieli (A) 21 – 7; 33’ Try de A. Nicora conv. por J.F. Micieli (A) 21 – 14; 36’ Try de C. Dansey (R) 26 – 14; 42’ Try de S. Espinola conv. por J.F. Micieli (A) 26 – 21; ST: 2’ Penal de M. Miño (R) 29 – 21; 10’ Penal de J.F. Micieli (A) 29 – 24; 17’ Penal de M. Miño (R) 32 – 21; 19’ Penal de J.F. Micieli (A) 32 – 27; 24’ Try de R. Camacho conv. por M. Miño (R) 39 – 27; 35’ Try de F. López conv. por M. Miño (R) 46 – 27; 38’ Try y conv. de M. Miño (R) 53 – 27. Cambios: ST: al comenzar Ricardo Bojanich por S. Ojeda (R); 15’ Juan Nievas por J.Barreneche y Juan Manuel Micieli por G. Benítez (A); 20’ Sergio Sandoval y Federico Berry por J. Colombo y A. Bordón (R). Amonestados: PT: 7’ A. Sandoval (A); 14’ A. Nicora (A); 32’ P. Fogliatti (R); ST: 1’ M. Bravo (A); Referee: Pablo Casella (URBA).