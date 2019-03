Cayó el Zorro en el debut

Aguará perdió como local en el inicio del Regional del NEA 25 a 15 frente a San Patricio de Corrientes; llegando al final del juego hubo incidentes entre jugadores y la parcialidad local que decantaron en el parate momentáneo del juego y posteriormente las expulsiones de un jugador por lado. La próxima fecha visita al defensor del título Curne en Resistencia. Aguará Matías Renzulli, Gastón Benítez, Augusto Schulz, Carlos Amaya, Fernando Godoy, Mariano Colusso, Carlos González Alderete, Augusto Nicora, Lautaro Pignocchi, Sebastián Ríos, Agustín Espínola, Emiliano Ballejo, Iván Fernández Bedoya, Juan Sebastián Nievas, Gastón Fernández Bedoya. Ent: Carlos Toledo. San Patricio Gonzalo Rodríguez Vidal, Marcelo González, Cristian Denis, Facundo Ojeda, Emanuel Lencina, Eric Ramos, Lautaro Fiat, Juan Cruz Leiva Prieto, Juan Gómez Artal, Mario Midon, Hugo Sandoval, David Acevedo Zuberbuhler, Marcos Gómez Escobar, Daniel Torres, Santiago Luque. Ent: Carlos Lotero. Primer tiempo 16’ penal Marcos Gómez Escobar (SP) 0-3, 28’ penal Sebastián Ríos (A) 3-3, 42’ try Juan Cruz Leiva Prieto (SP) 3-8. Segundo tiempo 5’ try Iván Fernández bedoya (A) conv. Sebastián Ríos 10-8, 11’ try penal (SP) 10-15, 24’ try Iván Fernández Bedoya (A) 15-15, 32’ try penal (SP) 15-22, 35’ penal Marcos Gómez Escobar (SP) 15-25. Cambios Ag.: Federico Almirón por Matías Renzulli, Mauro Bogarin Augusto Schulz, miguel González por Carlos González Alderete, Ariel Sandoval por Gastón Fernández Bedoya. SP: José Gea por Marcelo González, Nicolás Riego por Facundo Ojeda, Carlos Espínola por David Acevedo Zuberbuhler, Ricardo Rossich por Daniel Torres. Amarillas. Lautaro Pignocchi (A), Federico Almirón (A), Miguel González (A). Expulsados: Augusto Nicora (A) y Lautaro Fiat (SP). Arbitro: Bautista Zubieta Cancha Aguará