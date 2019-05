Siempre hay una primera vez

En el marco de la fecha 9 del Regional A, Aguará derrotó en Formosa a Curne por un ajustado 19 a 15 sumando así su segunda victoria en el presente certamen y bajando de la punta a los chaqueños. Además, es la primera vez en competiciones oficiales que los “Azulados” vencen a los “Canarios”. En el primer tiempo fue un predominio territorial de los locales, prácticamente el “Zorro” fue el protagonista pese a que no lo plasmó en el resultado. Por su parte, los visitantes supieron armarse bien defensivamente y aprovechar un campo de juego que no estaba en condiciones aptas para manejar la pelota. En el complemento las acciones se equipararon y apareció Curne mostrando credenciales y vendiendo cara la derrota. A los 3´ fue Sebastián Ríos el que abrió el marcador a través de un certero penal, tuvieron que pasar más de media hora para que el tanteador se vuelva a mover. En la única jugada ofensiva del “Canario”, Yasir Burli se escapó por el sector izquierdo y aprovechando un buen kick de Genaro Carrió a espaldas de Nievas y apoyó el primer try del juego. Minutos después, Nuevamente Ríos puso adelante a Aguará, de la misma manera, penal frente a la hache para poner el 6-5. Restaban segundo para el final de la primera etapa, y Carrió a través de una ejecución de un penal cerró en 6-8 para la visita. En el complemento, los locales arrancaron de la misma manera que en la primera parte, fue en busca del protagonismo de las acciones ofensivas, prueba de ello en mall que realizó a los 11 minutos donde Agustín Espínola aprovechó una pelota suelta y se zambulló para convertir el primer try azulado, 13 a 8 parcial después de la conversión de Ríos. Curne respondió, mismos protagonistas del primer try, Carrió y Burli, el apertura esquivó dos marcas que tenía enfrente y dejó solo al wing para ponga quinta y con gran velocidad apuntará a ingoal y marcar su segundo try en el partido. Los “Amarillos” se adelantaron en el resultado 13-15. Aguará no se quedó ahí y fue a buscar el partido, a los 32 y 39 minutos fueron cruciales para que Ríos se hiciera cargo de la presión y ejecutara con precisión dos penales. Los acertó, dándole el triunfo a Aguará ante Curne en la tarde de sábado. El 11 de mayo de 2019 se va recordar por mucho tiempo en la memoria de los formoseños. Por primera vez venció al múltiple campeón chaqueño en competencias oficiales. Aguará Matías Renzulli, Gastón Benítez, Federico Almirón, Augusto Schutz, Carlos Amaya, Fernando Godoy, Matías Mazo, Ramiro López, Juan Ferreiro, Sebastián Ríos, Sergio Espínola, Iván Fernández Bedoya, Juan Nievas, Agustín Olmedo, Maximiliano Busaniche. Ent: Carlos Toledo. Curne Luis Zizuela, José Morales, Cristian Stechina, Ignacio Biscay, Sebastián Bonilla, Juan Cavana, Mariano Martina, Alejo Popov, Vicente Lovera, Genaro Carrió, Agustín Aguirre, Juan Cruz Palamedi, Camilo Shanton, Yasir Burli, Nicolás Bancalari. Ent: Miguel Castelli. Primer tiempo 3´penal Sebastián Ríos (A) 3-0, 28´ try Yasir Burli (C) 3-5, 37´ penal Sebastián Ríos (A) 6-5, 40’ penal Genaro Carrió (C) 6-8. Segundo tiempo 11’ try Agustín Espínola conv. Ríos (A) 13-8, 14´try Yasir Burli conv. Carrió (C) 13-15, 32´penal Sebastián Ríos (A) 16-15, 39´penal Sebastián Ríos (A) 19-15. Cambios: en Aguará Lautaro Pignocchi por Ferreiro, Matías Arévalo por Olmedo, Augusto Nicora por Almirón, Néstor Iza por Busaniche. En Curne Martin Cima por Cavana, Juan Gualdoni por Stechina, Franco Ponce por Zizuela, Juan Peirano por Lovera, Daniel Bertonazzi por Popov. Amarillas: Juan Gualdoni (C) Arbitro Marco Piñeiro (URNE)