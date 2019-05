Taraguy fue mucho para el Zorro

Taraguy en marco de la 10ma. fecha del Regional de clubes de rugby del Nordeste, superó con contundencia a un Aguará que parecía plantarse en Corrientes, pero con el correr de los minutos se desdibujó. Fue por un aplastante 61 a 7 para sumar bonus y sacar 3 de diferencias en la primera colocación. Una nueva presentación del campeón y líder del XXI Regional del Nordeste, y fue con contundencia por 61 a 7, ante un Aguará que marcha último en la tabla de posiciones. El choque de extremos, quedó evidenciado en el correr del tramite del juego. Que había comenzado inclinando la cancha el local, pero un error lo hizo retroceder y llego la primera quista de la visita. La reacción de Taraguy, fue con una lluvia de tries, donde marcó nueve conquista, cinco en el primer tiempo para ir al descanso 33 a 7. El rigor de la lucha dejó algunas tarjetas amarillas, pero la visita no encontró nunca la pelota ni la forma de detener a un Taraguy agresivo en el ataque y muy solido en defensa. En el complemento, se plantó mejor el visitante, pero los locales supieron quebrar en cuatro oportunidades más la defensa del elenco formoseño y decoró sobre el cierre del juego el 61 a 7 con el que sumó un nuevo triunfo con bonus incluido. Augusto Schulz abría el marcador a los 4 minutos, tras una intercepción y ataque profundo de Aguará. Pero Taraguy reaccionó, recuperó la pelota y por el medio y por las puntas perforó la defensa del “zorro”. Primer fue Bruno Broll, luego Julián González García, Joaquín de la Torre por su punta a toda velocidad al igual que Juan Pablo Sena que sumó su conquista para el 33 a 7 parcial. En el complemento, Aguará solidificó las marcas, Taraguy se apuraba y cometía errores en el traslado, movió piezas pero siguió percutiendo con éxitos en el ingoal visitante. Desde el fondo capturó en el aire una buena pelota Juan Martín Desimoni y generando espacios llegó el apoyo para que Pruyas Tanara llegara a su try. Luego facturaron Ignacio Giménez (uno de los protagonistas del partido junto con el otro tercera línea, Alejandro Gallardo) y sobre el final del partido, Matías Chiama decoró una jugada colectiva de toda la cancha. SINTESIS Taraguy 61 (5): Julian González García, Juan José Pruyas Tanara y Juan Francisco Codermatz; Gonzalo Soria, Gonzalo cinat Churruca; Alejandro Gallardo, Ignacio Giménez y Joaquín Gómez; Bruno Broll y Domingo Gómez Sierra; Matías Chiama, Juan Cruz Chiama, Juan Pablo Sena, Joaquín De la Torre y Agustín De la Torre. Ent: Miguel Castelli. Aguará 7 (0): Matías Renzulli, Gastón Benítez y Daniel Almirón; Augusto Schulz, Matías Arevalo; Antonio Godoy, Fernando Godoy y Augusto Nicora; Juan Marcos Ferreiro y Sebastián Ríos; Agustín Olmedo, Iván Fernández Bedoya, Juan Nievas, Agustín Iza y Sergio Espinola. Ent: Carlos Toledo. Progresión: PT: 4’ Try de A. Schulz conv. por S. Ríos (A) 0 – 7; 7’ Try y conv. de B. Broll (T) 7 – 7; 13’ Try de J. González García (T) 12 – 7; 22’ Try de J. De la Torre conv. por B. Broll (T) 19 – 7; 28’ Try de Gonzalo Cinat Churruca conv. por B. Broll (T) 26 – 7; 38’ Try de J. P. Sena conv. por B. Broll (T) 33 – 7. ST: 9’ Try y conv. de B. Broll (T) 40 – 7; 24’ Try de J.J. Pruyas Tanara conv. por T. Benítez Hardoy (T) 47 – 7; 33’ Try de I. Giménez conv. por T. Benítez Hardoy (T) 54 – 7; 38’ Try de M. Chiama conv. por T. Benítez Hardoy (T) 61 – 7. Cambios: ST: 10’ Juan Tomás Moncada por D. Gómez Sierra, Tomás Benítez Hardoy por B. Broll, Victor Rolón por G. Cinat, Maximo Fagetti por J.F. Codermatz y Fernando Hospital por J.J. Pruyas Tanara (T); 11’ Javier Pintos por J. Nievas (A); 14’ Juan Francisco Micielli por S. Ríos (A); 21’ Lautaro Pignocchi por J.M. Ferreiro (A); 26’ Marcos Palma por J. Gómez (T); 26’ Mauro Bogarin por M. Renzulli (A); 36’ Rodrigo Benítez por G. Benítez y Gustavo Fridman por D. Almirón (A). Amonestados: ST: 3’ J. González García (T); 15’ J.F. Micielli (A), 18’ F. Hospital (T); 28’ J.C. Chiama (T); Referee: Christian Cabrera. Intermedia: Taraguy 67 – Aguará 5.