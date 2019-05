Importante victoria ante el Remero

En un partido ante un rival directo como lo es Regatas de Resistencia por meterse en la siguiente fase del Regional de Rugby, Aguará le ganó como local al Remero 24 a 14 y mantiene las esperanzas de poder clasificar a los play off de la competencia. Aguará Matías Renzulli, Gastón Benítez, Augusto Shulz, Matías Arévalo, Fernando Godoy, Ariel Sandoval, Ramiro López, Augusto Nicora, Lautaro Pignocchi, Sebastián Ríos, Agustín Espínola, Iván Fernández Bedoya, Javier pinto, Agustín Iza, Maximiliano Busaniche. Ent: Carlos Toledo. Regatas Gianfranco Deriu, Joaquín Gómez, Javier Rodríguez, Sergio Aguilera Chávez, Lucas Harispe, Lucas Fernández, Sergio Sandoval, juan Colombo, facundo Allevi, Pablo Fogliatti, Claudio Martínez, Pedro Bojanich, Rodrigo Camacho, facundo Quiñónez, Ramiro Vidondo. Ent: Miguel Sánchez Navarro y Alberto Álvarez. Primer tiempo 12m try Augusto Nicora Conv. Ríos (A) 7-0,22m try Regatas Facundo Allevi. Conv Bojanich (R) 7-7 Segundo tiempo 13m try Javier Pinto conv. Ríos (A) 14-7, 21m try Agustín Iza Conv. Ríos 21-7, 26m try penal Regatas 21- 14, 36m penal Juan Francisco Micieli (A) 24-14. Cambios en Aguará Mauro Bogarin por Renzulli, Wilton Nasser por Benítez, Federico Almirón por Arévalo, Matías Mazo por Sandoval, Antonio Godoy por Nicora, Juan Francisco Micieli por Ríos, Juan Ferreiro por Pinto, Gerardo Casco Busaniche. Cambios en Regatas Alfredo Bordón por Aguilera Chávez, Fabricio Grioni por Javier Rodríguez. Árbitro Luciano Rafart