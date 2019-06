El Zorro sigue con chances

Aguará logró su tercera victoria seguida, como local 20 a 6 ante Aranduroga de Corrientes, en el Regional del NEA y a falta de una fecha continúa con posibilidades de meterse a los cuartos de final de la competencia, de hecho podría llegar a la jornada final, donde recibirá a Capri de Misiones, metido en puestos de clasificación y definirá ante los misioneros el pasaje a otra instancia. El "Zorro" derrotó a Aranduroga por 20 a 6 en el marco de la fecha 13 del Regional A. Los formoseños sumaron su tercera victoria seguida y permanecen expectante de meterse en cuartos de final del torneo a falta de una jornada para finalizar la fase regular. En la tarde de sábado superaron a las "Cebras" por diferenciado margen, los de Carlos Toledo llegaron a convertir 2 try uno en el primer tiempo a través de Javier Pinto y el siguiente en el complemento de la mano de Sebastián Nievas. El próximo fin de semana el "Azulado" jugará nuevamente en Formosa y recibirá a Capri de Misiones, en caso de obtener un triunfo se meterá entre los 6 mejores certamen. Por su parte, Aranduroga visitará Villa Fabiana para enfrentar a Sixty. Aguará Matías Renzulli, Gastón Benítez, Augusto Schulz, Carlos Amaya, Franco López, Ariel Sandoval, Fernando Godoy, Ramiro López, Lautaro Pignocchi, Sebastian Rios, Nestor Iza, Iván Fernández Bedoya, Javier Pinto, Sebastian Nievas, Agustín Espinola. Ent: Carlos Toledo. Aranduroga Germán Duarte Portela, Juan Romero Quetglas, Jose Acevedo, Francisco Cárdenas, Matías Neironi, Joaquín Vermengo, Matías Gómez Vara, Leandro Gándara, Nicolas Cabral, Germán Espinoza, Valentín Jantus, Mauricio Silvero, Cesar Jara López Ignacio Romero Artaza, Julián Villota. Ent: Sebastian Piñeiro. Cambios en Aguará rodrigo Benítez por Renzulli, Federico Almiararon por schulz, Gastón Vía por Benítez, Augusto Nicora por Sandoval, Juan Francisco Micieli por Ríos, Gerardo Casco por Iza, Maximiliano Busaniche por Pinto, Matías Mazo por Amaya. Cambios en gandujara facundo de la Vega por Duarte Portela, Cristian Fernández Pérez por Quetglas Romero, Manuel Intra por Acevedo, Meliton Gieco por Neironi, Cristian Rey por Gándara, Luciano Frette por Cabral, Rodrigo Gómez Vara por Espinoza, Juan Nemirovsky por Jantus. Primer tiempo 13m penal Sebastián Ríos. 3-0 (AG) 15m try Javier Pinto. Conv. Ríos 10-0 (AG) 20m penal Germán Espinoza. 10-3 (AR) 24m penal Germán Espinoza 10-6 (AR) 34m penal Sebastián Ríos. 13-6 (AG) Mostrar mensaje original 34 try Sebastián Nievas. Conv. Juan Francisco Micieli. 20-6 (AG). Amarillas: Francisco Cárdenas, Valentín Jantus y Cristian Fernández Pérez. (AR). Árbitro: Mauricio Escalante (Urumi) Posiciones Equipos J G E P TF TC Bonus Ptos. 1- Taragüy (*) 13 12 0 1 414 198 7 55 2- CURNE (*) 13 10 0 3 361 153 7 47 3- San Patricio (x) 13 6 1 6 287 277 6 32 4- Aranduroga 13 5 0 8 205 232 5 25 5- Aguará 13 5 0 8 214 359 1 21 6- CAPRI 12 4 0 8 210 283 4 20 7- Sixty 12 4 1 7 241 316 2 20 8- Regatas 13 5 0 8 232 326 2 18 (*) clasificados en forma directa a semifinales. (x) clasificado a cuartos. Resultados (13ra. fecha): San Patricio 10 - Taragüy 23 (0-4), Regatas 10 - Curne 26 (0-5), y Aguará 20 - Aranduroga 6 (4-0). Hoy, Capri vs. Sixty. ULTIMA FECHA 14° (29/06): Taragüy vs. Curne, Regatas vs. San Patricio, Sixty vs. Aranduroga, y Aguará vs. Capri.