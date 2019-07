El Zorro clasificado

En la última fecha de la fase regular, el "Zorro" derrotó a Capri de Misiones por 28 a 7 y finalizó en el cuarto lugar del torneo después de Taraguy, Curne y San Patricio. En la recta final de la competencia pudo hilvanar 4 triunfos de manera consecutiva obteniendo así si pase a la siguiente instancia. Por su parte,el “Azzurro” con esta caída se quedó afuera de los seis mejores del torneo. En domingo frente a Capri, fue un partido que dominó prácticamente los 80 minutos de juego, supremacía que se reflejó en el tanteador rápidamente en el primer tiempo. En la primera jugada concreta y a fondo, Sebastián Nievas apelando a su velocidad escapó por el sector izquierdo del ataque y marco el primer try del juego casi llegando a los 20 minutos. La respuesta misionera no se hizo esperar, después de haber ganado un line en zona de ataque los forwards empujaron y empujaron para que Franco Cecconi se lanzara a metros ingoal y apoyara la guinda para descontar y poner 8-7. en la ultima jugada, en una situación similar a la de Capri y su anotación Aguará respondió. Gastón Benítez fue el que tomo la pelota y con el respaldo de sus primeras lineas se balanceó y apoyó el segundo try para los locales para irse al descanso por 15 a 7. En el complemento, el "Azulado" se dedicó a manejar los tiempos de partidos. Con varios ingresos desde el banco le dieron otro aire y tranquilidad para mantener la diferencia. Unos primeros 20 minutos donde fue muy disputado, sobre todo sabiendo la situación que atravesaban ambos equipos mirando su futuro en la competencia. Aguará sabia que el resultado le conveniencia y Capri comenzaba tener conocimiento que se estaba quedando afuera de los playoffs. Ante esta accionista, los de Carlos Toledo empezaron a aventarse mas en el campo, recordó ese dominio que había realizado en el primer tiempo sobre todo en las formaciones e de poco recupero la tranquilidad de cara a la recta final del compromiso. Prueba de ello fue la entrada de Juan Francisco Micieli, con dos penales estiró la diferencia para dejar el tanteador por 21 a 7. el try de Augusto Shulz le puso moño final a un juego que ya estaba definido Los formoseños finalizaron cuartos en la tabla y se verán las caras con Sixty en los cuartos de final. Por su parte, la otra llave jugarán San Patricio quién finalizó tercero enfrentará al sexto, Aranduroga. Aguará Matas Renzulli, Gasto Benítez, Augusto Shulz, Carlos Amalla, Franco Lo Pez, Ramiro López, Fernando Godoy, Augusto Nicora, Lautaro Pignocchi, Sebastian Rios, Agustín Espinela, Iván Rezandero Bedoya, Javier Pinto, Sebastian Nievas, Maximiliano Busaniche. Ent: Carlos Toledo. Capri Juan Josefino,Camilo Desinsaculare,Alexander Arroyo, Martín Vera Gramaje, Martín Hayal, Leandro Horrisberger, Nicolas Palanguerra, Franco Cecconi, Matías Falero, Nicolas Enrique, Fernando Castelli, Manuel Benítez, Germán Rosillo, Esteban Daviña, Fernando Tejedor. Ent: Gustavo Maciel. Primer tiempo 9m penal Sebastián Ríos. 3-0 (A) 19m try Sebastián Nievas. 8-0 (A) 25m try Franco Cecconi. Conv. 8-7 (C) 39m try Gastón Benítez. Conv. Ríos 15-7 (A). Segundo tiempo 18m penal Juan Francisco Micieli. 18-7 (A) 35m penal Juan Francisco Micieli 21-7 (A) 39m try Augusto Shulz. Conv. Micieli 28-7 (A). Árbitro Diego Colussi. (URNE).