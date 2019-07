Zorro a semis

Aguará le ganó en Corrientes –sede de los cuartos de final del Regional NEA de Rugby- a Sixty de Resistencia 12 a 7 y así se clasificó a las semifinales del torneo donde deberá enfrentar la próxima semana a Taraguy de Corrientes. Aguará 12 Matías Ransulli Gastón Benítez Augusto Schultz Carlos Amaya Franco López Ramiro López Fernando Godoy Martín Nicora Lautaro Pignocchi Sebastián Ríos Sergio Espíndola Iván Fernández Bedoya Luciano Pinto Juan Nieva Maximiliano Buseniche HC: Carlos Toledo. Sixty 5 Axel Romero Alejandro Temperini Rogelio Casco Horacio Ybarra Pablo Martínez Lautaro García Aguirre Enzo Ramírez Luis Santillán Jorge Ojeda Julio Pineda Nahuel Espinosa Enzo Carrasco Joaquín Catalina Galo Miglione Matías Juric HC: Julián Del Villar Arbitro: Marcos Piñeiro (URNE). Cancha: San Patricio RC. PROGRESION PT: 22' try de Espíndola y conversión de Ríos (A). ST: 11' try de Espinosa (S), y 20' try de F. López (A). CAMBIOS ST: al inicio Dante Acosta por García Aguirre (S), y Félix Cuesta por Ojeda (S); 9' Lucas González por Ybarra (S); 15' Juan F. Micieli por S. Ríos (A), Raúl Sandoval por Nicora (A), y Juan M. Zabala por Romero (S); 19' Yamil Zurita por A. Temperini (S); 21' Daniel Almirón por Schultz (A); 25' Antonio Godoy por Amaya (A); 26' Gerardo Casco por Nieva (A); 35' Rodrigo Benítez por Gastón Benítez (A), y Santiago Galassi por Carrasco (S). INCIDENCIAS PT: 34' tarjeta rola Pinto (A). ST: 10' tarjeta amarilla F. López (A), y 37' tarjeta amarilla Sandoval (A).