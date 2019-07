La final fue para Curne

Aguará no pudo ponerle la frutilla apostre tras la excelente campaña realizada en el Regional del NEA que lo llevó a jugar la final ante Curne de Resistencia quien finalmente levantó su séptimo título tras vencer al Zorro 24 a 15. Con el subcampeonato, Aguará se clasificó a jugar el Torneo del Interior B donde compartirá grupo con Comercial de Mar del Plata, Palermo Bajo de Córdoba y Los Tordos de Mendoza. En lo que respecta al partido, el primer tiempo resultó extremadamente trabado por la enorme presión a través de las marcaciones de los dos bandos, imposibilitando las acciones de riesgo. Así todo se centró en la zona media y las grandes expectativas por ver un espectáculo emocionante se diluían. Lo demuestra que recién en el minuto 31 se produjo el penal convertido por Genaro Carrió, quien logró la apertura del marcador y a la postre fue el parcial con 3-0 favorable a los chaqueños. Yasir Bullrich en plena corrida se encamina al ingol formoseño. Fue uno de los jugadores salientes de la producción del campeón. En la parte complementaria, la aparición de la dupla de medios, Kalim Bullrich y Genaro Carrió, permitió a los canarios posicionarse en el campo de juego porque con los forwards al recuperar las pelotas y al descargar a los backs, ofensivamente comenzaron a prevalecer. Así fue que a los 2º desde un lateral se produjo la jugada rápida y muy efectiva culminada con la velocidad y habilidad de Yasir Bullrich. Los formoseños, faltos de experiencia, dieron ventajas y el rival advirtió. Fue cuando hizo prevalecer su potencial, caso de Alvaro Biscay, con la tercera línea, y en los backs, la velocidad de Vera autor de dos tries-, Troiano y Camilo Schanton. Cuando empezaron a funcionar resultaron imparables, mucho más cuando encontraron los espacios. Así sobrevino la sucesión de conversiones y el merecido título del equipo dirigido por Alejandro Aguirre. Otra corona y la clasificación al Torneo del Interior B. Primer tiempo 31m penal de Genaro Carrió (CURNE 3 – Aguara 0) Segundo tiempo 3m try de Yasir Burlli, y conversión de Carrió (CURNE 10- Aguara 0) 10m penal de Sebastián Ríos (CURNE 10- Aguara 3) 19m try de Rodrigo Vera, y conversión de Carrió (CURNE 17- Aguara 3) 25m try de Ariel Sandoval (CURNE 17-Aguara 8) 31m try de Rodrigo Vera, y conversión de Carrió (CURNE 24- Aguara 8) 40m try de Ariel Sandoval, y conversión de Juan Francisco Micieli (CURNE 24- Aguara 15). Final: CURNE 24- Aguara 15