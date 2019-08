El Zorro aun no puede en el TDI B

Aguará jugó su primera partido como local en el TDI B y tampoco pudo conseguir una victoria ya que perdió frente a Palermo Bajo de Córdoba 46 a 22; en la próxima fecha viajará a Mar del Plata para enfrentar a Comercio que tampoco pudo ganar en ninguna de sus dos primeras presentaciones. Aguara Matías Renzulli, Gastón Benítez, Augusto Schultz, Carlos Amaya, Fernando Godoy, Ariel Sandoval, Antonio Godoy, Matías Mazo, Lautaro Pignochi, Juan Francisco Micieli, Agustín Espínola, Iban Fernández Bedoya, Gerardo Casco, Javier Pinto, Maximiliano Busaniche. Ent: Carlos Toledo. Palermo Bajo Ramiro Carrizo, Jairo Peralta Banegas, Gastón Valera Morillo, Agustín Vila, Tomas Romero, Jenaro Calviño, Conrado Roura, Matías Vila, Juan Maineri, Luciano De Celis, Federico Michelazzo, Javier López, Marcos Laudin De Sanctis, Ignacio Baudino, Francisco Moya. Ent: Carlos Moyano. Primer tiempo 1´ penal PB Michelazzo (0-3), 10´ penal PB Michelazzo (0-6), 14´try PB Ignacio Baudino conv. Michelazzo (0-13), 17´penal Aguará Micieli (3-13), 18´ try PB Conrado Roura conv. Michelazzo (3-20), 23´ try PB Agustín Vila (3-25), 27´ try Aguara Maximiliano Busaniche conv. Micieli (10-25), 30´try PB marcos de Sanctis conv. Michelazzo (10-32), 33´try PB marcos de Sanctis conv. Michelazzo (10-39). Segundo tiempo 16´ try PB Conrado Roura conv. Michelazzo (10- 46), 19´ try Aguará Sebastián nievas conv. Micieli (17-46), 34´ try Aguará Fernando Godoy (22-46). Cambio Aguará: Gastón Vía por Gastón Benítez, Rodrigo Benítez por Matías Renzulli, Agustín Garate por Augusto Schultz, Rodrigo Amaya por Matías Mazo, Augusto Nicora por Ariel Sandoval, Agustín Iza por Javier Pinto, Gastón Fernández bedoya por Gerardo Casco, Sebastián Nievas por Iván Fernández Bedoya. Palermo Bajo Cristian Escanes Coral por Jairo Peralta, Ezequiel Parola por Ramiro Carrizo, Emanuel Molina por Gastón Varela Morillo, Agustín Sánchez por Conrado Roura, Gonzalo Perea por Jenaro Calviño, Francisco González por Luciano de Celis, Ignacio Farfán por marcos de Sanctis, Nicolás Palmisano por Federico Michelazzo. Amarilla 2´ PT Juan Francisco Micieli (A) 18´ST Emanuel Molina (PB) 20´ST Augusto Nicora (A) 25´ST Gastón Fernández Bedoya. Arbitro Nicolás Cotic (URBA) Cancha Aguará