Oro para Los Ángeles de Charly y Aguachapei

Los equipos de Aguachapei en Masculino y Los Ángeles de Charly en Femenino, se coronaron campeones de Oro de las Copas Formosa Tu Ciudad del Seven a Side del club Chajá que se realizó este fin de semana con equipos de la Provincia, la Región y Paraguay; en tanto que la Copa Challenger quedó para los equipos de Los Ángeles de Charly y La 14 Junior; además también se realizó un Encuentro de Veteranos con participación de los mas viejitos. Fueron mas de 45 partidos durante ambas jornadas los cuales se podrán revivir el próximo viernes a partir de las 21:15 horas por la pantalla de Lapacho Canal 11 en un resumen especial del Seven. La casa del Plumífero se vistió de fiesta para vivir la 27° edición del Seven Masculino, la 3° edición del Seven Femenino y el 3° Encuentro de Veteranos, todo durante el pasado sábado y domingo congregándose 25 equipos entre todos y ante la presencia de miles de personas que transitaron las instalaciones del club durante ambos días. Fueron dos jornadas demostrando un gran nivel los elencos presentes además de presentar tanto Masculino como Femeninos sus respectivas indumentarias por equipo lo cual embelleció el espectáculo deportivo. En el campo de juego se notó la paridad entre los equipos con grupos donde se registraron empates e inclusive casos donde en grupos de tres equipos cada equipo ganó un partido generando un triple empate, lo cual hizo ver el parejo nivel vivido tanto entre Ellos como entre Ellas. También la jornada del sábado estuvo marcada por el 3° Encuentro de Veteranos con la presencia de representantes de clubes como el dueño de casa, Ñandupé de Clorinda, Caza y Pesca, Titanes (ex jugadores de UNaF) y Qompí. Tras disputar momentos dentro del terreno de juego, la acción del tercer tiempo se trasladó al quincho del club donde revivieron momentos y anécdotas de años anteriores, seguido de la entrega de presentes recibiendo Oveja López en representación de Ñandupé de Clorinda; Sapo Villalba en nombre de Chajá; Gustavo Villanueva por Titanes; Pablo Cabral por Caza y Pesca e Hilario Camacho en nombre de Qompí. En cuanto al Seven, la jornada sabatina fue abierta por el rugby Femenino que contó con participación de equipos provinciales de UNCAus de Sáenz Peña, Chaco, equipo este que participó por segunda ocasión consecutiva en el Seven Femenino del Plumífero. El torneo entre las mujeres, que contó con 5 equipos, fue disputar una Fase de grupos de todos contra todos y luego clasificar a las Copas en juego: Oro, Plata y Bronce. Así, tras finalizar la Fase de Grupos, en primer lugar se ubicaron Los Ángeles de Charly, equipo conformado por jugadores de Chajá, quienes ganaron sus 4 partidos; Las Cazadoras de Caza y pesca se ubicaron segundas ganando 3 y perdiendo 1; terceras fueron las chicas de UNCAus; cuartas Las Pura Pinta de Qompí y quintas las Qombahelpis, del barrio Namqom. Ya en la Fase de Copas el domingo, Las Pura Pinta se adueñaron de la Copa de bronce tras vencer a Qombashelpis y Los Ángeles de Charly con la Copa de Oro tras derrotar en la final a Las Cazadoras por 3 try a 1, equipos el de Caza y pesca que se quedó finalmente con el trofeo de Plata. Entre los hombres, el sábado como es habitual se realizó la Fase de grupos; equipos de Corrientes, Paraguay, Clorinda y Formosa llevaron adelante la edición número 27° del Seven con el dato no menor de la participación de 4 equipos conformados por jugadores del club Chajá. Tras una Fase clasificatoria donde la paridad en cuanto al nivel deportivo se demostró dentro de la cancha los elencos clasificados a la Copa de Oro fueron: Amor de Verano, UAA de Paraguay, Rebuske, La 14 Junior, Negro 7, AFUS 7, Aguachapei y Lagartos. Los perdedores de los Cuartos de Final de la Copa de Oro pasaban a formar parte de los Cuartos de Final de la Copa de Plata junto a Franklin, Los Tobitas, Bodoques y Revolución 7. En tanto que la Copa de Bronce quedó conformada por Jabalí 7, Quebracho y Despelote, que jugarían un triangular para definir la Copa. El domingo llegaba el momento de las definiciones de las Copas entre los Masculinos; en los Cuartos de Final de la Copa de Oro, Amor de Verano dejaba en el camino a Lagartos, Aguachapei a UAA, Rebuske a AFUS 7 y La 14 Junior a Negro 7. En los Cuartos de Final de Copa de Plata, Lagartos eliminaba a Franklin, UAA a Revolución 7Los Tobitas a AFUS 7 y Ngero 7 a Bodoques. Mientras que en el triangular de la Copa de Bronce, Jabalí 7 iba a derrotar a Quebracho y Despelote para coronarse campeón en tanto que Despelote se quedaba con la victoria sobre Quebracho. En las semifinales por las Copas que aun seguían en juego, La 14 Junior eliminaba a Amor de Verano y Aguachapei hacía lo propio contra Rebuske por la Copa de Oro mientras que UAA dejaba eliminado a Lagartos y Negros 7 a Los Tobitas en la Copa de Plata. Ya en las finales Aguachapei, que había ingresado a la Copa de oro como uno de los mejores segundos, se iba a quedar con la Copa de oro tras vencer 19 a 12 a La 14 Junior y UAA de Paraguay iba a derrotar a Negro 7 para ser campeón de la Copa de Plata. Durante la entrega de premios hubo reconocimientos especiales donde Los Tobitas se adjudicaron el premio Fair Play elegido por los árbitros que también en nombre de su delegado José Acosta recibieron un reconocimiento por la labor realizada durante ambos días. Fernando Cuchu Godoy, de la 14 Junior, fue el tryman en Masculino con 12 conquistas a lo largo del torneo; Mali Recalde y Antonia Ferreyra, ambas jugadores de Los Ángeles de Charly con 11 try cada una fueron las trywomen del torneo. También por primera vez se puso en juego la Copa Challenger, cuya modalidad para ganarla fue la siguiente: cada equipo Femenino tenía la opción de elegir a un equipo Masculino o viceversa y sumar puntos en equipo, es decir, al término del torneo se sumaban los puntos en conjunto del equipo Masculino y Femenino que decidieron unirse. Así, UNCAus jugó junto a AFUS 7; Los Ángeles de Charly se unió a La 14 Junior; Las Cazadoras con Revolución 7; Qombashelpis junto a Negro 7 y Las Pura Pintas con Los Tobitas. Al término del torneo los que mas puntos en conjunto sumaron y fueron acreedores de la Copa Challenger fueron el binomio Los Ángeles de Charly-La 14 Junior. Desde la dirigencia se agradeció a todas las firmas privadas que colaboraron para poder hacer realidad el torneo; a Crucero del Norte quien además entregó premios durante ambas jornadas; a los simpatizantes, socios y amigos que estuvieron dando una mano antes y durante la competencia. Al Ministro de Turismo Ramiro Fernández Patri, al Intendente Jorge Jofré y la Municipalidad de la Ciudad de Formosa así como también a Lapacho Canal 11 donde se podrá revivir el Seven el viernes 23 a partir de las 21:15 horas.