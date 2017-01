CayPe cerró la temporada de Seven formoseña

El domingo terminó la XIX edición del Seven de Revancha organizado por el Club Caza y Pesca y que contó con un importante marco de público que disfrutó del rugby y el beach vóley, como así también de la pileta y otras comodidades que ofrece la institución. Lamentablemente las condiciones climáticas del domingo no permitieron el normal desenlace del torneo por lo cual hubo sorteos para la premiación y otros sistemas de definiciones para determinar a los campeones de cada Copa. La segunda jornada del seven transcurrió con normalidad con la disputa de los partidos de semifinales de Oro Plata y Bronce, hasta que el cambio climático, primero de un fuerte viento seguido por la lluvia, obligó a la organización a suspender la actividad, con lo cual la definición de los campeones de la edición 2017 pasó a decretarse por sorteo. Por el lado del masculino participaron un total de 18 equipos divididos en 6 grupos de la siguiente manera: Grupo A: La 14 Juniors, Los Tobitas, Santo 7. Grupo B: Afus 7, Que se yo, Titanes. Grupo C: Luque, Largarto 7, Bucaneros. Grupo D: Gorgojos, Panzanacu, Huevones. Grupo E: Negro 7, Revolución 7, Hijos de Dios. Grupo F: La Guacha Desastrosa, Jabalí, Sanci 7. El campeón de la Copa de Oro fue Luque Rugby, combinado de la República del Paraguay. Que ganó la copa de Oro llegando a la final de Torneo, y se definió que Luque sea el campeón por la diferencia de try a favor. Luque había tenido un gran primer día ganado todos sus encuentros y clasificando al día siguiente a la Copa de Oro. Allí se enfrentó en la Semifinal a “Los Tobitas 7 Junior” donde le ganó por 17 a 0 logrando el pase a la final. La Copa de Plata se lo llevó “Afus 7” que había llegado hasta los cursos de final de la copa de plata, llegó hasta la final del Torneo por medio del lanzamiento de la moneda, y en la final, le ganó la suerte a “La 14 Juniors”. Por último La copa de Bronce fue para otro confinado de San Cipriano “Sanci7” que también llegó a la final por medio de la moneda. En tanto que la 1era Edición del Rugby femenino se logró completar todos los partidos y el equipo campeón fue el confinado de Chajá quien ganó tres partidos de tres y por eso se llevó la de Oro. En tanto que la Copa de Plata fue para el conjunto de “Bajate del Pony” que ganó dos de sus tres partidos, este es equipo representativo de Caza Y Pesca que está dando sus primeros pasos en el rugby femenino de manera muy positiva. Por último, la copa de bronce en femenino fue para las chicas de Qompi llamadas “qomblaselpi”, cosecharon un total de un triunfo y dos derrotas lo que le permitió ser de Bronce. Además se disputó el torneo de Beach vóley en las modalidades femenino y mixto con un total de 15 equipos. Tras el temporal la organización del Beach Voley dispuso continuar la etapa de definición el día lunes 16 a partir de las 20hs en el Club. Respecto a la Edición 19 del Seven de Revancha, El presidente del Club Caza y Pesca Ignacio Ayala hablo sobre el evento que lo tuvo a la cabeza de la Organización. “El Club Caza y Pesca ah finalizado con éxito rotundo el Seven de Revancha como así también el 1er seven femenino y el 4to Beach vóley por la masiva concurrencia de equipos en todos los torneos, esto no fue solo un evento deportivo, sino también un evento social, donde las familias de formosa se acercaron al Club Caza y Pesca a disfrutar del certamen y también de las instalaciones que ofrecemos como la pileta, quinchos, parrillas, arboleda”. Dijo el presidente del club Caza y Pesca Además Ayala dio un mensaje de agradecimiento e invito a toda la sociedad para el próximo seven de revancha, “Queremos agradecer a todas las empresas que apoyaron el seven de revancha, a toda la comisión directiva del club, a los colaboradores, entrenadores, a todas las divisiones del club y al rugby femenino, a los Referees de la Unión de Rugby de Formosa, todas estas personas hicieron posible que el seven sea un éxito. Por último queremos invitar a los equipos a participar del próximo seven de revancha, muchas gracias nuevamente y que tengan un feliz año”, Finalizo.