Chajá Femenino fue de Bronce en Paraguay

Recientemente se realizó una nueva edición, la número 20 del Seven de Cristo Rey en las instalaciones del Yatch y Golf Club Paraguayo y que contó con la participación de 24 equipos en Masculino -4 de Formosa. y 8 en Femenino -2 de Formosa-. En lo que se refiere a ganadores, Chajá en Femenino se adueñó de la copa de Bronce. Una vez mas el tradicional seven paraguayo volvió a contar con elencos de nuestra Provincia; en la rama masculina, Aguará, San Cipriano y Chajá fueron de la partida mientras que Chajá y un combinado de jugadoras de Caza y Pesca bajo el nombre de Urbana 7 fueron parte en Femenino. Entre las mujeres, justamente ambas formoseñas se vieron las caras en la Final de Bronce con festejo Plumífero por 5 try a 0 para de esta forma levantar la Copa. En tanto que entre los hombres, Aguará fue el elenco formoseño que mas lejos llego perdiendo la final de la Copa de Bronce ante Santa Clara; San Cipriano llegó a las Semifinales de la misma Copa donde había sido eliminado por el Zorro y Chajá a Cuartos de Final de ese trofeo donde fue eliminado por San Cipriano. En tanto que Caza y Pesca perdió en la Semifinal de la Copa de Madre. El campeón de Oro en Masculino fue Córdoba Atlétic que ya venía de ganar el Seven de Punta del Este y de Viña del Mar; la plata se la llevó por segundo año consecutivo Curne de Resistencia; el Bronce como ya se dijo fue para Santa Clara de Paraguay y la de Madrea para Cataratas de Puerto Iguazú, Misiones. En el Femenino, Cristo Rey fue de Oro, Old King de Plata y Chajá de Bronce.