Camacho y Mambrin a concentración Nacional

La Unión de Rugby de Formosa anunció que recibió un email desde la UAR, confirmando a Brenda Camacho y Juan Angel Mambrin como parte de la concentración a realizarse en Buenos Aires, en el club Hindú, el próximo 25 de febrero. Ambos Árbitros formoseños deberán presentarse en la Concentración Nacional de Árbitros el 25 de Febrero en el Club Hindú de Buenos Aires. Juan Angel ya tiene mucho camino recorrido en el Referato y Brenda, con su corta edad ya tuvo experiencia a nivel nacional en el 2016 tanto en la modalidad quince como en seven dejando muy buena impresión en cada Torneo que participó. Tanta buena impresión ha dejado Brenda Camacho en sus diferentes convocatorias, que se ha ganado un lugar en el Sudamericano Femenino a desarrollarse en Carlos Paz este 18 y 19 de Febrero. Sin dudas este será la convocatoria más importante que tendrá Brenda en su corta carrera como Referee de Rugby. Por su parte Juan Ángel Mambrin ya tiene un largo camino en el Referato. Estuvo presente en diferentes torneos y partidos Importantes: Sudamericano M:19 en Paraguay, Semifinal Regional NEA zona campeonato, Final ascenso Regional NEA, Final Regional en Rawson, Chubut, entre Bigornia vs Paturuzu. También fue convocado en el 2016 al Torneo Internacional Valentín Martínez en Uruguay. El presente del referato formoseño no es una casualidad, esto se viene planificando y ejecutando a partir de la Asunción del Presidente Alfredo Fernández Bedoya quien sostiene que este es el camino para que el Rugby de Formosa crezca no sólo en el referato sino también en lo deportivo y dirigencial. Quienes también tienen mucho que ver en el crecimiento del Arbitraje son Augusto Baez y Hugo Vertoli, que lograron formar un Staff de Árbitros jóvenes y que son permanentemente entrenados y evaluados por Árbitros nacionales.