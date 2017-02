Exigencias UAR para la temporada

El pasado lunes se realizó en la sede de la UAR en Buenos Aires una reunión informativa y en ciertos puntos de capacitación con cada responsable de Unión sobre los nuevos métodos a utilizar para el fichaje de jugadores, capacitación de Primeras Líneas, tarjeta electrónica obligatoria, entre otros puntos; por la URF asistió el Secretario Sebastian Pipa Diez quien dijo que “todo lo implementado busca continuar contribuyendo a la seguridad del juego”. La sede de la UAR ubicada en Dardo Rocha, frente al Hipódromo de San Isidro, fue lugar para la reciente reunión en donde estuvieron presente todas las Uniones del país y que estuvo a cargo de los responsables de sistemas de la Unión madre y del encargado de Competencia y Desarrollo Eliseo Pérez. Por nuestra unión fue parte de la misma el Secretario Pipa Diez quien trajo consigo las novedades a tener en cuenta y a cumplir durante el 2017 para poder ser parte de los torneos de la URF. Entre los puntos de mayor trascendencia a tener en cuenta durante la temporada 2017 se encuentra el nuevo sistema de fichaje para todos los jugadores/as del rugby argentino. El mismo, dejará de lado el sistema del papel para poder hacerlo y a partir de ahora seguirá básicamente el mismo camino que antes pero todo será vía Internet a travéz del enlace bd.uar.com.ar/registro en donde cada interesado –jugador o árbitro- deberá hacer su ingreso año tras año para poder quedar registrado en el sistema completando los datos solicitados. En este mismo momento el sistema les enviará vía mail las planillas para realizarse los estudios médicos que se exigen y una vez completos los mismos por los facultativos, el jugador deberá proceder a entregar esas planillas firmadas al club quien deberá realizar el siguiente paso, siempre vía web, para poder continuar con el proceso de fichaje de un jugador/a. Una vez cumplimentado este requisito, se le informará automáticamente vía web a la Unión de origen, es decir en este caso a la URF, que el jugador está habilitado en su club para que de esta forma la URF también lo habilite para poder ser parte de las competencias. El segundo punto a tener en cuenta durante esta temporada es la de contar, los jugadores que se desempeñen como Primeras Líneas, con el curso correspondiente debidamente aprobado para disputar los partidos en dicho puesto. En primer instancia este curso será presencial y dictado por el Oficial de Desarrollo local, Raúl Farach, y en una segunda etapa se habilitaría una plataforma virtual. Así como el fichaje correspondiente, este punto también es obligatorio y no podrán los jugadores que no tengan realizado el curso de pilar jugar en ese puesto; inclusive, aquellos jugadores que habitualmente no son pilares pero que podrían llegar a serlos durante la temporada, es decir un segunda línea o bien un tercera, deberán realizar el curso. A la brevedad se informará lugar y fecha para poder hacerlo. En tanto que otros de los puntos fundamentales es el de la implementación de la tarjeta electrónica para todas las categorías Competitivas, inclusive en partidos amistosos. Se busca poder tener el mayo control posible para que todo esté en regla aumentando de esta forma la seguridad en el juego. Es decir, cada equipo deberá confeccionar vía web antes de iniciar el partido la tarjeta electrónica donde el sistema sólo le permitirá poder incluir jugadores que estén debidamente fichados, que estén en la categoría correspondiente, que los incluidos como jugadores primeras líneas hayan realizado fehacientemente el curso y puedan oficiar como tal, apuntando siempre a que todo sea mas seguro. En este punto también juega un papel fundamental el árbitro ya que el árbitro del partido designado será el encargado de una vez concluido el juego “cerrar la tarjeta en la web” para de esta forma oficializar el resultado y las incidencias del mismo. En tanto que los clubes también pueden cargar las incidencias del juego en su tarjeta para de esta forma cotejar entre ambos equipos y el árbitro por si a posteriori hubiese algún reclamo. Ahora la URF buscará la mejor forma de poder implementar cada uno de estos pasos ya sea con capacitaciones a los delegados de cada club para la confección de la tarjeta electrónica, el curso para los primeras líneas y también difusión paso por paso en las redes sociales para poder ayudar a los jugadores/as a realizar el fichaje entendiendo que cada jugador y club deberá comprometerse para hacerlo pensando siempre en que todo apunta a poder contar con un rugby mas seguro. CURSO OBLIGATORIO DE PRIMERAS LINEAS El mismo tendrá lugar el lunes 20 del corriente en el club Aguará alas 21 horas. Se recomienda realicen el curso, además de los primeras líneas, aquellos jugadores, segunda líneas o terceras líneas, que durante el año podrían llegar a jugar en el puesto de primera línea. Además, se invita a ser parte del mismo a los entrenadores en general, entrenadores de Foward y a los preparadores físicos de cada club. INICIO DE TORNEO APERTURA Los torneos en las categorías M15, M17, M19 y Primera empezarán el sábado 11 de marzo; así mismo, previamente se disputará un torneo Reducido en las categorías M17 y M19 en el club Chajá el sábado 05 de marzo y no se descarta realizar también en categorías M15 y Primera con fecha a confirmar. Respecto al rugby Infantil, las fechas que se dieron hasta mitad de año son: 1° de abril, 22 de abril; 13 de mayo; 03 de junio; 24 de junio y 08 de julio. En las próximas reuniones de la URF se terminará en que club se realizará cada Encuentro.