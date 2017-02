La URF realizó capacitación

En el auditorio de OSDE se realizó este viernes la reunión informativa y de capacitación de sistematización UAR, que incluye los nuevos métodos y requisitos de trabajo obligatorios para la temporada 2017. Fue dictado por el Secretario de la URF Pipa Diez quien además informó que el lunes 20 del corriente a las 21 horas en el club Aguará se realizará el curso para Primeras Líneas y el jueves 23 y viernes 24 en el auditorio de OSDE de 14 a 17 horas el curso UAR 1, ambos dictados por el Oficial de Desarrollo URF Raúl Farach. Desde la UAR se vienen dando nuevas directivas a cumplir por las Uniones y estas a su vez hacer cumplir a sus clubes; en su mayoría todo tiende a mejorar aun mas la seguridad en la disciplina y por ello una de las novedades será la de implementar el uso obligatorio para todas las categorías competitivas de la tarjeta electrónica así como también el fichaje electrónico de cada jugadores y las debidas acreditaciones de los Primeras Líneas. En este caso en particular, la reunión del viernes fue específicamente para informar y capacitar en algunos puntos sobre el uso de la base de datos UAR para poder llevar adelante lo ante citado. “Tuvimos la participación de diferentes actores del rugby de Formosa como entrenadores, dirigentes, jugadores, árbitros que es lo que buscábamos porque si bien hay personas encargadas de la base de datos, muchas veces serán los mismos entrenadores o jugadores con el debido permiso de su club los que podrían realizar esas acciones previas a un partido como la confección de la tarjeta electrónica”, dijo el encargado de la charla Pipa Diez. Agregando que “Como idea principal es la de informar y en algunos puntos capacitar sobre la sistematización de la UAR buscando siempre una mayor seguridad de los jugadores por medio de este control al implementar la tarjeta electrónica”. Es decir, “mediante su implementación el sistema directamente no dejará que jugadores estén disponibles para categorías a las cuales no pertenezcan ni que jugadores que no fueron debidamente fichados sean parte del juego o bien que un entrenador que no esté capacitado con UAR 1 pueda figurar como responsable deportivo de una división; así mismo en lo que refiere a los Primera Líneas, un jugador que no haya realizado el curso previo para esta posición tampoco podrá ser incluido en la tarjeta en esa posición”, dijo Diez. Por su parte, en lo que refiere al nuevo sistema de fichajes dijo que “ahora cada jugador vía web deberá hacer su registro. El club le proveerá del enlace o la dirección en donde deben registrarse y procederá el jugador primero a registrarse; el segundo paso es el club quien debe, siempre via web, aceptar el jugador que cumpla con los requisitos solicitados como ser el apto médico y por último la Unión le dará el ok para que quede habilitado a jugar”. Además, estuvo presente el Oficial de Desarrollo URF quien informó acerca de los próximos cursos. El primero de ellos se realizará el lunes 20 del corriente en el club Aguará a las 21 horas y será destinado a los Primera Líneas de todas las categorías competitivas para poder realizar el curso destinado a jugadores en esa posición quienes deben aprobarlo para jugar en la temporada en esos puestos. Farach informó además que no necesariamente deben ser Primeras Líneas los que asistan sino que también pueden y es recomendable que lo hagan al menos todos los forrad de cada club. En tanto que el jueves 23 y viernes 24, en el auditorio OSDE, Saavedra 135, se realizará el curso de UAR 1 para entrenadores de 14 a 17 horas en ambos días (no son optativos hay que hacerlos en las dos jornadas). En este caso, deberán realizarlo los entrenadores que dejaron el Curso en el 2016 sin finalizarlo así como también los nuevos entrenadores que no posean UAR 1. No están obligados pero si invitados los que ya cuentan con UAR 1 realizando el curso en el pasado año. Desde la dirigencia de la URF se agradeció a las autoridades de OSDE por ceder el espacio de reunión y las comodidades que allí se brindaron al disertante y los oyentes.