El Zorro va a la de Brone

En el primer día del Reducido de Aranduroga (2 tiempos de 20' cada uno) Aguará perdió uno de sus partidos e igualó le restante. De esta forma el Zorro deberá jugar mañana la Copa de Bronce donde en Semis se verá ante Regatas de Resistencia. En su primera prueba de la temporada, el Reducido de las Cebras, antesala del Regional NEA Campeonato, Aguará no pudo conseguir victoria alguna aunque sumó un empate frente a un rival que tendrá luego en el torneo fuerte de la temporada. Recordando además que el Zorro estrenó cuerpo técnico con Carlos Toledo a la cabeza. En el grupo A, frente a Universitario de Salta, Aguará perdió 26 a 0 mientras que ante Sixty de Resistencia igualó en 12; habida cuenta que el desempate favoreció a los chaqueños en la tabla de posiciones, Aguará quedó tercero y jugará por la de Bronce ante regatas de Resistencia que en el grupo B perdió ante Rowing de Paraná 12 a 0 y luego empató frente a San Patricio en 7 sucediéndole lo mismo que al Zorro en el desempate del grupo. Si bien es un torneo de preparación y donde no están todos los equipos del NEA que juegan en la zona campeonato, el dato no menor es que por la Copa de Oro, de los 6 equipos que están jugando el torneo y que son participantes habituales de la Zona Campeonato en el Regional del NEA, ni uno pudo meterse en la definición por el Oro. RESULTADOS Zona A: Universitario de Salta 19 - Aguará RC 0; Sixty 12 - Aguará 12; Sixty 7 - Universitario 26. Zona B: Paraná Rowing 17 - San Patricio 7; Regatas Resistencia 7 - San Patricio 7; Paraná Rowing 12 - Regatas Rcia. 0. Zona C: La Salle 25 - Centro de Cazadores 12; Taraguy 17 - Centro de Cazadores 22; Taraguy 10 - La Salle 13. Zona D: Tigres 11 - Old Lions 11; Aranduroga 10 - Old Lions 5; Aranduroga 10 - Tigres 11. Posiciones: Cruces Finales: Semifinales Copa de Bronce: 14.00: Aguará vs. Regatas Rcia. y Taraguy vs. Old Lions. Semifinales Copa de Plata: 14.50: Sixty vs. San Patricio y Centro de Cazadores vs. Aranduroga. Semifinales Copa de Oro: 15.40: Universitario de Salta vs. Paraná Rowing y La Salle vs. Tigres de Salta.