Aguará no pudo ganar en el Reducido

El Zorro disputó su primer torneo de pretemporada, el Reducido de Aranduroga en Corrientes, que es la antesala del Regional Campeonato del NEA; Aguará no pudo ganar ni uno de sus tres partidos perdiendo en el grupo A frente a Uni de Salta y empatando ante Sixty para luego perder en Semifinales de Bronce frente a Regatas de Resistencia por 20 a 11. Se bajó el telón de la 14ª edición del Torneo Reducido de rugby, organizado por Aranduroga, que se alzó con la Copa de Plata después de vencer en la final a San Patricio, por ajustado 12-10. La Copa de Oro, en tanto, fue compartida por Tigres de Salta y Paraná Rowing, que igualaron en cero en la definición del primer puesto. Si bien entonces había que apelar a un sorteo para dirimir al campeón de 2017, por acuerdo entre los capitanes y delegados de ambos equipos, el título fue compartido. La definición de la Copa de Bronce quedó en manos de los santiagueños de Old Lions y Regatas Resistencia, que tras empatar 12-12 fue benefició por mejor conducta (menos amarillas). De este modo, se despide un nuevo torneo Reducido, que tiene como modalidad jugar dos tiempos de 20 minutos cada uno. Resumen Copa de Bronce / Semifinales: Aguará de Formosa 11 – Regatas Resistencia 20 y Taraguy 0 -Old Lions de Santiago del Estero 17. Final: Old Lions 12 – Regatas Resistencia 12 (campeón Regatas por acumular menos amarillas en el torneo). Copa de Plata / Semifinales: Sixty de Resistencia 14 – San Patricio 14 (avanzó San Patricio por acumular menos amarillas) y Centro de Cazadores de Posadas 7 – Aranduroga 31. Final: Aranduroga 12 – San Patricio 10. Copa de Oro / Semifinales: Universitario de Salta 7 – Paraná Rowing 7 (avanzó Paraná Rowing por acumular menos amarillas) y La Salle de Santa Fe 7 – Tigres de Salta 21. Final: Paraná Rowing 0 – Tigres de Salta 0 (título compartido por consenso de ambos equipos).