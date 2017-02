Chajá Classic jugó en Chamigos

Por quinta ocasión consecutiva el plantel de Veteranos de Chajá Classic, formó parte del 11° edición del Encuentro de Carnaval organizado en Corrientes por la Agrupación Chamigos. Fue el domingo en el club Taraguy y con la presencia además de equipos de la Región, Mendoza, Córdoba, Salta, Tucumán y Paraguay. No fue un domingo cualquiera, el domingo último en las instalaciones de Taraguy RC se realizó la 11º edición del Encuentro de Veteranos del Carnaval, organizado por la Agrupación de Rugby de Veteranos de Corrientes “Chamigos”. La que contó con la presencia de 20 equipos de todo el país. A la excelente tarde de rugby no le faltaron emociones y diversión. Muy buena música, mucho rugby, “pulmotores” y un cierre a toda orquesta, con bandas en vivo para amenizar lo que fue otra exitosa del Encuentro del Carnaval. Hasta allí llegaron jugadores de Chajá de mas de 35 años que aun sintiendo el amor por la Verde y las ganas de salir a una cancha a despuntar el vicio junto a amigos de toda la vida rugbística dijeron presente. Dio gusto ver a hombres que llenaron de gloria la institución Plumífera cuando aun se denominaba Policial; tales los casos de Pai Cristanchi que actualmente ocupa un cargo en la Comisión Directiva, Augusto Núñez que está a cargo de la parte disciplinaria del club, el hoy entrenador de la Primera Ariel Alegre, el entrenador de la M17 Juanra Barrios, el Tesorero del club el profesor Darío Cuizer, el capitán del plantel Sapo Villalba actualmente a cargo del predio del club, y aquellos que constantemente colaboran con la institución como Cepi Garrido, Tucu Mansilla, Mbopis Mancuello, Rodo Tempesti, el también integrante de la CD Sancholo Sánchez, Javier Canepa y Dardo Cerdá, Protesosrero y presidente de la institución respectivamente que esta vez "prefirieron" no ponerse los cortos pero acompañaron a la institución, Espinaca Espinoza, Loro González, Michi, Ricki Bobadilla, Raúl Gavilán y aquellos que empiezan a dar sus primeros pasos en la categoría, los mas "Pendex" como Upa Insfrán, el entrenador del Femenino Charly Martínez, el actual Secretario del club Pipa Diez, el Profe Juan Santa Cruz, el constante colaborador Pichi Balassi, y Toquinho Sosa. Lo que da cuenta a la vez que la premisa por parte del Verde en cuanto a este tipo de torneos y de conformar y mantener viva la parte deportiva con los mas viejitos es que los mismos también sean parte de la institución colaborando ya sea integrando la Comisión Directiva o bien desde afuera pero siempre estando presente para lo que el club y sobre todos sus Inferiores e Infantiles necesiten para continuar con el legado Verde. Por lo cual a su vez invitaron a los ex jugadores del club a sumarse nuevamente para jugar y colaborar en el crecimiento. Si bien los partidos son mas "tranquilos" que un encuentro por los puntos, de hecho no hay competencia por premios en este tipo de encuentro sino mas bien son dos o tres partidos al azar para cada club, vale decir que el segundo partido disputado por Chajá Classic rememoró lo que fue esta camada durante su época de grandes campeonatos. Enfrente estuvieron la fusión de Aranduroga de Corrientes y Regatas de Resistencia que jugaron un tiempo cada uno ante el elenco formoseño; el primer periodo finalizó 2 try a 0 para el rival que en su mayoría estuvo formado por correntinos pero en el complemento el equipo formoseño no se dio por vencido y ante, ahora un equipo renovado porque en este caso eran casi todos chaqueños, logró empatar el juego. Fue un match a puro tacle de los dos bandos, situación que despertó el interés de todo el público que se apegó al borde de la cancha hasta el final del encuentro y reconoció con aplausos la labor realizada por ambos conjuntos, que de a ratos parecía un partido de campeonato por la intensidad del mismo. Mientras que en el restante encuentro Chajá Classic enfrentó a los chaqueños de Ovarians con un resultado positivo de 6 a 2 por parte de los formoseños. Los equipos provenientes de Asunción, Mendoza, Salta, Tucumán, Córdoba y toda la región, volvieron a disfrutar de rugby y amigos, rememorando viejos tiempos y mostrando que aún las cualidades están intactas. Luego del evento los visitantes compartieron una noche de los carnavales correntinos.