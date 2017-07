Siguen al frente del seleccionado d ela URF

Seguirán al frente del seleccionado de Rugby de Formosa en Mayores, por segundo año consecutivo, German Ledesma y Marcelo Heredia, junto al preparador físico Raúl Farach. La idea es en principio afrontar un amistoso como local ante el seleccionado desarrollo de Salta en las próximas semanas. La Preparación Física estará a cargo nuevamente del Oficial de Desarrollo de la URF, Raúl Farach, quien tendrá la tarea de realizar la pretemporada del plantel que arrancara el próximo miércoles 19 en el Club Caza y Pesca a las 21hs. Farach y Ledesma ya vienen trabajando hace varios años, ambos han conseguido salir campeón de la Zona Desarrollo del Seven de la Republica 2014 y el ascenso a la máxima categoría para el año 2015. La dupla German Ledesma y Marcelo Heredia ya vienen trabajando desde el año pasado participando primeramente en el Súper 9 que se realizó en la Provincia de Misiones, consiguiendo la Copa de Plata, ganando 5 de sus 6 partidos, algo que se logró después de mucho tiempo, poner al rugby de Formosa en lo más alto. También estuvieron al frente del Seleccionado de Seven de Formosa en el tradicional Seven Nacional de la Republica en Paraná, Entre Ríos, donde han tenido una destacada participación alcanzando las instancias de semifinales. El Seleccionado Mayor tendrá el compromiso del Súper 9 en el Mes de Noviembre donde participarán 9 uniones del país y que otorgará un ascenso al Campeonato Argentino A. Luego en el Mes de Diciembre participaran del Seven de la Republica en Paraná.