Chajá cumple 31 años

En la tarde noche de mañana sábado el club Chajá estará festejando en sus instalaciones un nuevo año de existencia, festejando de esta manera su cumpleaños número 31 con un a serie de actividades deportivas y una fiesta por la noche. El viernes 17 se cumplió un nuevo aniversario del Plumífero y como cada temporada, sus socios y allegados estarán festejando con deporte y un asado en la noche de hoy. La intención en esta oportunidad es darle nuevamente juego a sus categorías masculina y femenina con la participación en cancha de equipos locales y de Paraguay. El club sitiado a la vera de la Ruta 11, frente al Tiro Federal, es uno de los que diera inicio con la Unión de Rugby de Formosa hace ya 25 años atrás y cuenta en la actualidad con sus instalaciones aptas para recibir a delegaciones extraprovinciales o internacionales, con vestuario, quincho y dos canchas con sistema lumínico que le permiten jugar de noche en caso de ser necesario. Lo logros antes citados que se han ido consiguiendo en los últimos cinco años con el aporte de manos privadas, el estado provincial y municipal y la presencia de sus socios y allegados quienes continuamente dan una mano para que la Verde siga estando presente con el apoyo constante también del grupo de dirigentes, integrado por Dardo Cerdá, Marcelo Domínguez, Pipa Diez, Chino Caraballo Darío Cuizer, Pai Cristanchi, entre otros. Historia que hoy lleva 31 años, desde aquel entonces cuando un grupo de amigos integrado por Cerdá, Cristanchi, el reciente fallecido Willy Peris, Juan Crlos Nicolás y Carlos García, guiados por Cacho Cáceres, tomaron la iniciativa de fundar un club, tras dar sus primeros pasos en la ovalada en su colegio Industrial. Posteriormente, ya como entidad pasaron a ser CURF, club Universitario Formosa, experiencia que duró poco mas de un año y pasaron a integrar el club Policial en donde consiguieron la mayor parte de los logros deportivos y finalmente tras varios años de ser cobijados por esa institución que le dio el primer color de camiseta, el Azul, pasó a llamarse Chajá como se lo conoce hoy día con camiseta verde por esas cosas del destino (era el color que estaba a disposición cuando fueron a comprar aun siendo Policial); nombre del mítico pájaro que también tiene relación con su paso por Policial ya que es el pájaro que representa a la policía formoseña. En lo que refiere a la faz deportiva, Chajá es en la actualidad cuenta con todas las categorías: Infantiles, M15, M17, Primera y Femenino, además de los Veteranos. Situación que le permitió durante el 2017 jugar Regionales en cada divisonal, logrando categoría M17 ser campeón al derrotar en la Final a Lomas de Misiones, la M15 fue Semifinalista mientras que el Femenino clasificó por cuarta temporada consecutiva a las instancias Finales del Regional. Es así que entre la agenda deportiva, que dará inicio a las 15 horas, se encuentra un partido de Ten (modalidad de diez jugadores) en Femenino frente a San Cipriano, lo cual a su vez marcará la fecha como la primera ocasión en que el rugby formoseño juegue en esta modalidad en la rama femenina ya que siempre se jugó hasta el momento modalidad Seven (siete jugadoras). Además, habrá un mini torneo interno de Seven masculino y los Veteranos recibirán la visita de Old King mientras que los Infantiles por la mañana realizarán actividades recreativas en la institución. Por la noche, la tradicional fiesta con asado a la estaca seguido de baile para continuar compartiendo en familia, como lo que es esta institución, de las cuáles sus socios y allegados se jactan de tener orgullosamente la Sangre Verde.