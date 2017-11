La URF larga la temporada de Seven

Se abre una nueva temporada de Seven en la Provincia, el punta pie inicial de los torneos reducidos se presentara este fin de semana en el Club Aguará con el Tradicional Seven organizado por la Unión de Rugby de Formosa en su edición XIX de su historia, con un condimento extra con la segunda edición del Seven Femenino. En principio participaran todos los equipos de la Ciudad que integran la Unión de Rugby de Formosa, del interior de la Provincia y la invitación de varios equipos que integran la Unión de Rugby del Nordeste, además del Seleccionado de Formosa y del Seleccionado de Misiones que ya confirmo su presencia. La cita será para este sábado 25 a partir de las 15:30 hs en el Club Aguara donde se jugaran en 3 canchas y el evento contara con servicio de cantina y la tradicional fiesta post premiación a los campeones.