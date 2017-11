El Seleccionado y Sanci campeones

En el Seven organizado por la Unión de Rugby de Formosa el domingo por la tarde en el Club Aguara en su edición XIX de su historia, el campeón de la Copa de Oro fue el Seleccionado de Formosa, la Copa de Plata fue para el conjunto de San Cipriano y la de Bronce se lo llevo el equipo de Aborigen. En la segunda edición del Seven Femenino de la URF, las campeonas 2017 fueron las chicas del Club San Cipriano mientras que la copa de Plata se lo llevo Chajá. El formato del torneo fue de todos los equipos enfrentándose entre sí, y el que lograba cosechar la mayor cantidad de puntos seria el equipo campeón. Segundo año consecutivo que el seleccionado de formosa logra salir campeón de la copa de oro, en la edición pasada se enfrento en la final ante Sixty de Resistencia. La próxima jornada de seven organizado por la URF será el Seven para Juveniles para M15 y M17 el 9 de diciembre en el Club Chajá. Partidos de fases finales: Semifinal ORO: Selección URF 38 – Caza y Pesca 0 Semifinal ORO: Aguara Blanco 19 – Aguara Azul 12 Semifinal Plata: San Cipriano 38 – Caza y Pesca 14 Semifinal Plata: Qompi 0 – Aguara Azul 15 Semifinal Bronce: Aborigen 48 – San Cipriano B 0 Semifinal Bronce: Aguara Celeste – 0 – Chajá 26 Final Bronce: Aborigen 15 – Chajá 10 Final Plata: San Cipriano 22 – Aguara Azul 14 Final ORO: Selección URF 24 – Aguara Blanco 7 Posiciones finales del Seven femenino San Cipriano 8 Chajá 6 Qompi 4 Caype 2 Águilas 0