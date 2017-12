Un Plumífero en el Seven del Fin del Mundo

El jugador de Chajá, Lisandro Cabezas, será parte de la edición 31 del Seven del Fin del Mundo que se realizará el fin de semana del 16 y 17 de diciembre próximo en Ushuaia, Tierra del Fuego. Licha, integrará un equipo Invitación denominado Herba 7 –campeón en la pasada edición-, en el cual además del Plumífero estarán jugadores de diferentes equipos del país como Santiago Tobal y Gabriel Roldán, ambos de La Tablada de Córdoba; Genaro Carrio de CURNE, entre otros.



Desde el club agradecieron a cada una de las personas, integrantes del club, que aportaron su granito de arena para poder hacer posible el viaje de Lisandro a un evento de tamaña importancia y que seguramente marcará un antes y un después para el jugador y nuestra institución. Vale resaltar que por esta competencia han pasado jugadores de gran trascendencia en la ovalada y que también supieron ser parte en algún momento de Los Pumas. Tales los casos de el Tano Lofreda, el Chapa Branca, Pope Morel, Martín Sansot, Pedro Baraldi, Agustín Pichot, el Colorado Fuchelli, Horacio Agulla, Martín Bustos Moyano, Gastón Revol, así como también supo contar con jugadores All Black. Los Monos Negros, jugadores de Taraguy, que marcaron un antes y un después en esta modalidad también estuvieron presentes alguna vez en este Seven. También, equipos como San Luis de La Plata, Oll Resian de Rosario, Los Caranchos de Rosario; también hubo participación formoseña años atrás con Los Tobas, equipo integrado por jugadores de Aborigen. Los Tilos de La Plata, Ussina, los equipos locales, también formaron parte del evento. En la XXX edición hubo campeón de la Copa de Oro y fueron los chicos de Herba 7, equipo invitación liderado por el MVP del torneo: Rafa Desanto (Alumni). Además integraban el conjunto Sebastián Cuadrado, Santiago Tobal, Matías Cuadrado (los tres de Universitario Cba), Yago Romero, Tomás Rios Ferreira, Agustin Bongiovanni, Renzo Meisner, Tobias Bustos, Tomás Passaro, Santiago Viacava, Ivo Rodriguez y Santiago Fischer. Si hacemos memoria se han coronado en este certamen las Estrellas de Adidas con Agustín Pichot -hoy en World Rugby-, los Monos Negros de Corrientes -doblegando a las Estrellas en la final-, Atlantis de Miami -USA-, Los Caranchos de Rosario, Los Presos -equipo invitación de Lino Adillón-, Ussina -equipo invitación- y Los Tilos -URBA-, entre otros como el local Ushuaia Rugby Club.