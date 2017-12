Ellos y Ellas en el Seven de la República

El paso de los seleccionados de Formosa por una nueva edición del Seven de la República trajo consigo resultados alentadores pero sin lograr el objetivo para el Masculino mientras que el Femenino en su primera experiencia, no pudo ganar partido alguno. Ellos, no pudieron acceder a la lucha por el ascenso luego de que en la Fase de Grupos perdiesen ante Chubut 17 a 14 y luego frente a Uruguay –finalmente el ascendido- 17 a 5. En tanto que derrotaron en esta primera fase a Andina 27 a 12 y a San Luis 47 a 7. Ya en la segunda instancia, supieron vencer a Alto Valle 17 a 10 y a Oeste de Buenos Aires 33 a 10. para de esta forma terminar quintos en la Zona Ascenso. Mientras que entre Ellas, que jugaron por pirueta vez este torneo y fueron en busca de experiencia, perdieron en la Fase de Grupos ante Córdoba 47 a 0; frente a Alto Valle 10 a 0 y luego en segunda fase ante Nordeste 17 a 0.