La 14 y Plumíferas repitieron en el Revancha

El último Seven de la temporada formoseña tuvo su fin el pasado fin de semana en las instalaciones del club Caza y Pesca que realizó la 20° edición del Seven Revancha con 18 equipos masculinos y 6 femeninos. La 14 Juniors entre ellos y Plumíferas entre ellas, fueron los campeones del evento repitiendo de esta manera título ambos elencos como lo fue en el Seven de Chajá. A pesar de la lluvia del sábado y también del domingo al momento de jugarse las instancias finales, el Seven Revancha fue un éxito marcado por dos días de buen nivel de rugby con equipos locales y la presencia del paraguayo Luque quien finalmente perdió la final de la Copa de Plata a manos de Maniakos 7. En el marco de la edición número 20 de su historia, el Club Caza y Pesca de Formosa, realizo con éxito el tradicional Seven de Revancha, donde el Campeón de la Copa de Oro fue el equipo de “La 14” ganándole en la final a Gorgojos 7, equipo perteneciente al club anfitrión. El equipo campeón, La 14 juniors, un combinado de jugadores del club San Cipriano, llego hasta la final ganándole al dueño de casa Gorgojos por 19 a 0. El campeón de Plata fue el conjunto de Maniacos que se enfrento a Luque de Paraguay ganándole por 19 a 12. En tanto que la Copa de Bronce, quedo en manos del equipo de Negro 7 que le gano en la final a Bukaneros por 25 a 0. Las campeonas en el Seven Femenino fueron nuevamente las Plumiferas del Club Chajá, que le gano en la Final a Burguer 7 por 12 a 7, la copa de Plata fue para las chicas de Burguer 7 por ser sub campeón, y la copa de Bronce fue para Makaetec que le gano a Branca 7 por 15 a 12. Con un total de 23 equipos tanto masculinos como femenino, que se disputaron durante los dos días de competencia el pase a las instancias finales. Como en la edición anterior, la lluvia se hizo presente nuevamente, pero sin inconvenientes para llevar a cabo el torneo. Por el lado del masculino participaron un total de 18 equipos divididos en 6 grupos de la siguiente manera: La 14 Juniors, Resaca7, Afus 7, Escandalo, Maniacos 7, Negro 7, Es lo que Hay, y Eña 7, Bukaneros, Gedede 7, Yurune 7, Quetoto, Caza 7, Titanes, Luque, Largartos 7, Gorgojos, Revolución 7. Por el lado del Femenino los equipos que se presentaron fueron: Burger 7, Cazadoras, Plumiferas, Aguilas, Branca 7 y Makaetec. Respecto a la Edición 20 del Seven de Revancha, El presidente del Club Caza y Pesca Ignacio Ayala, hablo sobre el evento que lo tuvo a la cabeza de la Organización. “El Club Caza y Pesca ah finalizado con éxito rotundo el Seven de Revancha como así también el 3er seven femenino y el 4to Beach vóley por la masiva concurrencia de equipos en todos los torneos, a pesar de las lluvias que tuvimos el primer día en casi todo la jornada, y en el segundo dia casi al final del evento, esto no fue solo un evento deportivo, sino también un evento social, donde las familias de formosa se acercaron al Club Caza y Pesca a disfrutar del certamen y también de las instalaciones que ofrecemos como la pileta, quinchos, parrillas, arboleda”. Finalizo el presidente del club Caza y Pesca