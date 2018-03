El Zorro debuta en el 3 Uniones como invitado

El próximo 17 de marzo comenzará la tercera edición del Torneo de las Tres Uniones del Río Paraná, organizado por la Unión de Rugby del Nordeste (URNE) en conjunto con las Uniones de Rugby de Entre Ríos y de Santa Fe. Además este año participarán equipos invitados de la las uniones de rugby de Formosa: Aguará, y de Rosario: Caranchos y Logaritmo. En el caso del Zorro, debutará este sábado de visitante ante CUCU de Entre Ríos y cuando le toque jugar de local deberá hacerlo en Resistencia, no en Formosa.

De la URNE jugará - por tercera vez- el Club de Regatas Resistencia, además este año jugará como invitado Aguara de URF. Por la URS participarán CRAR y La Salle, por UER Rowing y CUCU y los dos equipos invitados de URR: Logaritmo y Carancho. En la zona A estarán Rowing, La Salle, Regatas y Caranchos y en la zona B estará el Club Universitario de Concepción del Uruguay (CUCU), CRAR, Aguara y Logaritmo. En la primera fecha Rowing será local ante Carancho, CUCU ante Logaritmo, La Salle recibirá a Regatas y Crar a Aguara. El torneo se jugará a dos zonas con cuatro equipos cada uno; serán tres fechas, la semifinal el 14 de abril (1 de la zona A con el segundo de la zona B y el segundo de la zona A con el primero de la zona B) y la final, que está prevista para el 21 de abril en Santa Fe. FIXTURE En la segunda fecha –que será el 17 de marzo- Regatas será local ante Rowing, Aguara ante CUCU, Caranchos recibirá a La Salle y Logaritmo a CRAR. La tercera fecha, programa para el 24 de marzo, La Salle jugará con Rowin, CRAR con CUCU; Regatas será local ante Caranchos y Aguara ante Logaritmo. El objetivo del torneo – que tiene el aval de la UAR- es que los equipos que no ingresaron al Torneo del Interior (organizado por la UAR) no se queden parados hasta el comienzo de los campeonatos regionales y busca aumentar la competencia de los equipos participantes con rivales que no enfrentan a lo largo de la temporada. En la primera edición el campeón fue el Club Atlético Estudiantes (CAE) de Paraná que venció en la final a Santa Fe RC 35 a 15 - dónde fue anfitrión la UER- y en la segunda –dónde fue anfitrión la URNE- Rowing se quedó con la Copa Ersa al vencer a Regatas en la final.